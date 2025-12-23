RAM krizi, Apple ile Samsung'u yeniden ortak yaptı

Apple, iPhone 18 serisi için Samsung’dan LPDDR5X bellek tedarik edecek. 12 GB RAM, yapay zekâ ve performans tarafında önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

Apple, 2026’da tanıtılması beklenen iPhone 18 serisi için bellek tarafında rotayı yeniden Samsung’a çevirdi. Şirketin, Samsung’dan milyonlarca LPDDR5X RAM siparişi verdiği belirtiliyor. Bu hamle, Apple’ın uzun süredir bellek tedarikinde çeşitlilik arayışının önemli bir adımı.

Yeni iPhone’ların en dikkat çeken yanı ise RAM kapasitesi. İddialara göre iPhone 18 ailesinin tamamında 12 GB RAM yer alacak. Bu artış, özellikle yapay zekâ tabanlı özellikler, çoklu görev ve yüksek performans gerektiren uygulamalarda daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Apple ile Samsung’un geçmişi ise oldukça inişli çıkışlı. İki şirket yıllarca rakip olurken Apple, tedarik zincirinde Samsung’a mesafeli durmuştu. Ancak artan bellek talebi ve AI odaklı donanım ihtiyacı, bu iş birliğini yeniden kaçınılmaz hale getirmiş görünüyor.

Öte yandan daha güçlü belleklerin maliyeti artırabileceği konuşuluyor. Bu da iPhone 18 fiyatlarına zam ihtimalini gündeme getiriyor. Yine de beklenti net: Apple, performans ve yapay zekâ yarışında geri kalmamak için vites yükseltiyor.