RAM Krizi Yüzünden PlayStation 6 ve Yeni Xbox Ertelenebilir! (Mevcut Konsollara da Zam Geliyor)

RAM krizi nedeniyle oyunseverleri çok üzecek iddialar geldi. PS6 gibi yeni nesil konsolların erteleneceği, mevcut konsollara da zamlar geleceği öne sürüldü.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Şu anda tüm teknoloji dünyasını sarsan bir RAM krizi var. Öyle ki bellek fiyatları son aylarda inanılmaz artış gösterirken RAM’lerde kıtlık yaşanmaya başladı. Temel sebebi ise yapay zekâ nedeniyle inanılmaz yükselen talepti. Tahminler, RAM krizinin 2026 ve sonrasında devam edeceği yönündeydi.

RAM krizinin bilgisayarlardan telefonlara kadar her türden ürünü etkilemesi, fiyatların artması bekleniyordu. Şimdi ise yeni paylaşılan bir rapor, yeni nesil oyun konsollarını da etkileyeceğini gösterdi.

PS6, Xbox gibi yeni nesil oyun konsolları ertelenecek, mevcut konsollara zam gelecek

Oyunseverleri üzen bu haber, güvenilir sızıntılar yapmasıyla bilinen Insider Gaming’den geliyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre devam eden RAM krizi nedeniyle PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsollarının çıkış tarihlerinin ertelenme ihtimali konuşuluyor. Gerçekleşme ihtimalinin de fazla olduğu belirtilmiş.

Sektör genelinin RAM erişilebilirliği konusunda çok endişeli olduğu aktarılırken bunun rekabetçi fiyatlarla seri üretim konsolların geleceğini belirsizleştirdiği ifade edilmiş. RAM krizinin yalnızca yeni nesil konsolları değil, mevcut nesil konsolları da etkileyebileceği ve 2026’da zamlar olabileceği de gelen bilgiler arasında.

Yeni nesil PlayStation 6 konsolunun 2027 gibi tanıtılması bekleniyordu. Öte yandan Xbox’ın da 2026 veya 2027’de gelebileceği konuşuluyordu. Ancak yeni iddialar doğruysa bu tarihlerin daha da ileri itildiğini görebiliriz ve oyunseverler daha uzun yıllar beklemek zorunda kalabilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

2025'te En Çok Yarıda Bırakılan Oyunları Açıklandı 2025'te En Çok Yarıda Bırakılan Oyunları Açıklandı
Playstation Xbox

