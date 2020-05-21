Bu yıl 24 Mayıs’ta başlayacak olan Ramazan Bayramı’nda sevdiklerini sevindirmek isteyenler hediye arayışına girdi bile. Biz de bu yazımızda önümüzdeki pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı’nda eşinize, dostunuza alabileceğiniz 20 farklı hediye önerisini sizler için derledik.

Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde, bayram telaşı da ufaktan kendini göstermeye başladı. Bu hafta sonu pazar günü başlayacak olan Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı, bu yıl mevcut koronavirüs salgını nedeniyle evlerde, biraz buruk bir şekilde geçecek. Bu bayram, diğer bayramlar gibi yakınlarımızı ziyaret edip yüzlerini göremeyecek olsak dahi yine de küçük bir hediye onları sevindirmeye yeter.

Biz de bu yazımızda bayramda annenize, babanıza, sevdiklerinize, eşinize veya kendinize alabileceğiniz birbirinden farklı 20 farklı hediye önerisini sizler için derledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan gelin içerisinde akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok farklı ürünün yer aldığı listemize daha yakından göz atalım.

Tabletler

Lenovo Tab M10 TB-X505F 10,1 inç

Fiyat: 1.158,99 TL

10,1 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksellik IPS bir panele sahip olan Lenovo Tab M10, 8,1 mm kalınlığıyla el veya sırt çantanıza kolayca sığabilir. Donanım kısmında da fiyatına kıyasla makul özellikler sunan cihaz, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 429 yonga setinden alıyor. 4.850 mAh’lik bataryasıyla uzun bir kullanım ömrü sunan cihazda ayrıca 32 GB dahili depolama ve 2 GB RAM yer alıyor.

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Huawei MediaPad T5

Fiyat: 1.219,00 TL

10,1 inçlik 1080p Full HD bir ekrana sahip olan Huawei MediaPad T5, 16:10 en boy oranıyla film veya video izlemek ve internette dolaşmak için güzel bir seçenek sunuyor. Tabletin donanım kısmına geldiğimizdeyse HiSilicon Kirin 659 yonga seti ile 2 GB bellek bizleri karşılıyor. Bunlara ek olarak 16 GB dahili depolama ve 5.100 mAh batarya da cihazda bulunuyor.

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Huawei MatePad Pro

Fiyat: 4.299,00 TL

Fiyat/performans ürünlerinin ardından daha çok üst segmente hitap eden, performans arayanların tercih edebileceği Huawei MatePad Pro’dan bahsedebiliriz. Geçtiğimiz aylarda küresel lansmanı yapılan tablet, Çinli teknoloji devinin Huawei Mate 30 Pro ve Honor View 30 Pro’da da kullanmış olduğu amiral gemisi işlemcisi Kirin 990’dan gücünü alıyor. Bu işlemciyle birlikte rakibi iPad Pro’ya kafa tutabilecek bir seviyeye gelen MatePad Pro, ayrıca 6 GB RAM’iyle gücüne güç katıyor.

Ekran kısmında 10,8 inçlik LCD panel kullanan tablet, bu ekranda ‘delikli’ tasarıma sahip 8 MP’lik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka tarafındaysa 13 MP çözünürlüğünde bir başka kamera yer alıyor. Donanım özellikleriyle ön plana çıkan MatePad Pro’nun diğer özellikleri arasında kalem desteği, 40 W hızlı şarjı destekleyen 7.250 mAh batarya ve 128 / 256 GB dahili depolama seçenekleri göze çarpıyor.

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Akıllı saatler ve bileklikler

Xiaomi Mi Band 4

Fiyat: 209,90 TL

Akıllı bileklik seçeneklerinden devam edecek olursak bir diğer önerimiz, çıktığı günden beri piyasanın en çok satan akıllı bilekliklerinden olan Xiaomi Mi Band 4. Tamamen renkli AMOLED dokunmatik ekran sunan Mi Band 4; uyku izleme, antrenman takibi, adım sayar ve suya dayanıklılık gibi birçok farklı özelliğe sahip.

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Huawei Band 4

Fiyat: 249,00 TL

Akıllı bileklik piyasasında Xiaomi Mi Band 4’ün en dişli rakiplerinden olan Huawei Band 4, seçiminize göre birçok farklı kişiselleştirme seçeneğini bir arada sunuyor. Tek şarjla 6 günden fazla kullanım ömrü sunan ve kolay şarj edilebilen Band 4’ün de bu bayramda hem bütçe dostu hem de özel bir hediye tercihi olabileceğini söyleyebiliriz.

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Huawei Watch GT 2e

Fiyat: 1.099,00 TL

Geçtiğimiz ay ülkemizde satışlarına başlanan Huawei Watch GT 2e, genel anlamda tüketicilerin bir akıllı saatten beklediği pek çok şeyi sunuyor. Bu noktada 2 haftaya kadar kullanım imkânı sunan akıllı saat, 100 farklı egzersizi destekliyor ve kullanıcının sağlığıyla ilgili kalp atış hızı, uyku takibi, kan oksijen doygunluğu gibi kritik önem arz eden birçok değeri düzenli olarak ölçüyor.

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Dizüstü bilgisayarlar

Lenovo V130 – Intel Core i3 7020U 15,6 inç

Fiyat: 4.002,00 TL

Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo’nun V130 serisine ait olan dizüstü bilgisayar, gücünü Intel Core i3-7020U işlemcisinden alıyor. Entegre Intel HD Graphics 620 grafik işleme birimini kullanan cihazda, işlemciye eşlik etmesi için 4 GB DDR4 2133 MHz’lik RAM ve 1 TB HDD desteği de yer alıyor.

Lenovo V130 teknik özellikleri:

Ekran : 15,6 inç, 1920 x 1080p çözünürlük

: 15,6 inç, 1920 x 1080p çözünürlük İşlemci : Intel Core i3- 7020U

: Intel Core i3- 7020U RAM : 4 GB DDR4 2133 MHz

: 4 GB DDR4 2133 MHz Depolama : 1 TB HDD

: 1 TB HDD Ekran Kartı : Intel HD Graphics 620

: Intel HD Graphics 620 Batarya : 30 Wh

: 30 Wh Bağlantı : Wi-Fi 1 x 1 ac, Bluetooth 4.1

: Wi-Fi 1 x 1 ac, Bluetooth 4.1 İşletim Sistemi : -

: - Renkler : -

: - Boyutlar : 375 x 253 x 22.,3 mm

: 375 x 253 x 22.,3 mm Ağırlık: 1,8 kg

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Huawei MatePad D 14

Fiyat: 5.291,02 TL

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulan Huawei MatePad D 14, adından da anlaşılacağı üzere 14 inçlik 1920 x 1080p IPS bir ekranla müşterilerin karşısına çıkıyor. 4,8 mm’ye kadar inceltilmiş çerçevesi ve tasarımıyla MacBook Air’i andıran bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayarı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla alabilirsiniz.

Huawei MatePad D 14 teknik özellikleri:

Ekran: 14 inç IPS ekran, 1920 x 1080p çözünürlük, %84 ekran/gövde oranı, 250 nit parlaklık

14 inç IPS ekran, 1920 x 1080p çözünürlük, %84 ekran/gövde oranı, 250 nit parlaklık İşlemci: AMD Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 5 3500U RAM: 8 GB DDR 4

8 GB DDR 4 Depolama: 512 GB

512 GB Ekran Kartı: Radeon Vega 8

Radeon Vega 8 Batarya: 56 Wh

56 Wh Bağlantı: Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ve 5 GHz, 2 x 2 MIMO | Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2 ile uyumlu, Bluetooth 2.1 + EDR

Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ve 5 GHz, 2 x 2 MIMO | Bluetooth 5.0, Bluetooth 4.2 ile uyumlu, Bluetooth 2.1 + EDR İşletim Sistemi: Windows 10 Home

Windows 10 Home Renkler: Mistik Gümüş

Mistik Gümüş Boyutlar: 14 inç, 15,9 mm kalınlık

14 inç, 15,9 mm kalınlık Ağırlık: 1,38 kg

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Powerbank

Xiaomi 10.000 mAh Powerbank

Fiyat: 89,90 TL

Harici şarj üniteleri piyasasının liderlerinden olan Xiaomi, özellikle bu ürünlerde sunduğu uygun fiyatlarla dikkat çekiyor. 150,5 x 15,1 x 73,6 mm boyutlarıyla kolay taşınabilirlik sunan bu Powerbank, aynı zamanda Type-C hızlı şarjı da destekliyor.

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Xiaomi Redmi 20.000 mAh Powerbank

Fiyat: 144,90 TL

10.000 mAh’lik bir Powerbank’in yeterli olmayacağını düşünüyorsanız, Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’ye ait olan 20.000 mAh’lik bu modeli de seçenekleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Type-C + Mikro USB girişlerini destekleyen bu cihaz, böylece birçok elektronik cihaz ile tam uyumluluk sağlıyor.

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Kablosuz kulaklıklar

Xiaomi Mi Airdots TWS Bluetooth 5.0 Kulaklık

Fiyat: 129,99 TL

Ülkemizde ve dünya çapında milyonlarca adet satan Mi Airdots, popülerliğini hâlâ koruyan uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık olarak dikkat çekiyor. Yeni nesil Bluetooth 5.0 ile uyumlu olan kulaklıkta çağrı cevaplama, Bluetooth, mikrofon, terleme koruması ve ses kontrolü gibi özellikler yer alıyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Mi Airdots hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Xiaomi Airdots Pro 2

Fiyat: 439,00 TL

Xiaomi'nin duyurulduğu günden beri gündemden düşmeyen bir başka kablosuz kulaklık modeli olan AirDots Pro 2, gerek tasarımı gerekse de özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan ürün, yüksek ses kalitesinin yanı sıra 4 saat kesintisiz, 14 saat de kutusuyla birlikte kullanılabiliyor. Ürün, Türkiye'deki pek çok tüketici tarafından da tercih ediliyor.

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Apple AirPods Pro

Fiyat: 1.579,00 TL

Cupertinolu şirketin geçtiğimiz aylarda tanıttığı AirPods Pro modeli; gürültü engelleme, kulak içine daha iyi oturan tasarım ve suya ve tere karşı dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekiyor. 5 saate kadar kullanım ömrü sunan kulaklıkların kablosuz şarj kılıfı 24 saatten fazla dinlenme ve 18 saatten fazla konuşma süresi sunuyor.

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Kulak üstü kulaklıklar

Sony MDR-ZX310APB Katlanır Kulak Üstü Kulaklık

Fiyat: 179,00 TL

Hafif, katlanır tasarımıyla her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz Sony imzalı bu kulaklık, 1,2 metrelik kablo uzunluğu ve 125 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. 10 – 2400 Hz arası frekanslarda çalışabilen cihaz, ayrıca 30 mm sürücülü ve 98 dB/mW hassasiyete sahip.

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JBL T500BT Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık

Fiyat: 344,99 TL

Kulaklık sektöründe isim yapmış firmalardan olan JBL’nin ürettiği Tune 500BT kablosuz kulaklık, gövde yapısı ve hafif malzemesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca katlanabilir ve taşınabilir olmasıyla kolay bir kullanım sağlayan cihazda, 32 mm sürücü ve ‘Pure Bass’ ses teknolojisi özellikleri yer alıyor. Buna ek olarak 16 saat pil ömrü sunan kulaklığı, ortalama 2 saatlik bir sürede şarj etmek mümkün.

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Sennheiser HD 400S Kulak Üstü Kulaklık

Fiyat: 438,56 TL

Hem Sennheiser kalitesi hem de rahatlığıyla ön plana çıkan HD 400S ile müzik dinlemenin keyfine varacaksınız. Ultra güçlü gürültü engelleme özelliği sayesinde müzik dinlerken dış ortamla bağlantınızı neredeyse sıfıra indiren bu kulaklık, aynı zamanda dayanıklı ve birbirine dolanmayan kablolarıyla dikkat çekiyor.

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Akıllı telefonlar

Huawei Y6 2019

Fiyat: 1.499,00 TL

Huawei Y6 2018’in devamı niteliğinde olan akıllı telefon, tasarımıyla pek çok kişiyi etkilemeyi başarmış bir cihaz. Özellikle “Kehribar Rengi” seçeneğini tercih eden kullanıcılar, cihazın arka tarafında deri hissiyatlı ve dikişli bir kaplamaya sahip olabiliyor.

Huawei Y6 2019 teknik özellikleri:

Ekran: 6,09 inç HD+ 1560 x 720

6,09 inç HD+ 1560 x 720 İşlemci: 4 çekirdekli MediaTek MT6761

4 çekirdekli MediaTek MT6761 RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 512 GB'a kadar microSD kart destekli 32 GB dahili depolama

512 GB'a kadar microSD kart destekli 32 GB dahili depolama Arka Kamera: 13 MP (f/1,8)

13 MP (f/1,8) Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Batarya: 3.020 mAh

3.020 mAh Bağlantı: LTE FDD / WCDMA / GSM, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot

LTE FDD / WCDMA / GSM, Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı EMUI 9.0

Android 9 tabanlı EMUI 9.0 Renkler: Gece Siyahı, Safir, Amber

Gece Siyahı, Safir, Amber Boyutlar: 156,28 x 73,5 x 8 mm

156,28 x 73,5 x 8 mm Ağırlık: 150 gram

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Oppo Realme 5i

Fiyat: 1.799,00 TL

Realme’nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu giriş-orta segment telefonu 5i, fiyatına kıyasla sunduğu dörtlü kamera ve 5.000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor. Piyasada yer alan fiyat/performans canavarları arasına adını yazdırmayı başarmış telefonda ayrıca 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci ve 4 GB bellek yer alıyor.

Realme 5i teknik özellikleri:

Ekran: 6,5 inç, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük

6,5 inç, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci

8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh (10 watt)

5.000 mAh (10 watt) Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.1

Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 Boyutlar: 165,4 x 75,6 x 9,3 mm

165,4 x 75,6 x 9,3 mm Ağırlık: 198 gram

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Oppo Realme 6i

Fiyat: 2.097,80 TL

Çinli teknoloji üreticisi Realme’nin 2020 yılına damga vuran bir başka fiyat performans telefonu 6i modeli oldu. MediaTek Helio G80 işlemcisinden güç alan akıllı telefon; ön tarafta 16 MP, arka taraftaysa 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumunu müşterilere sunuyor.

Realme 6i teknik özellikler:

Ekran: 6,5 inç LCD ekran (20:9 en/boy oranı, yüzde 89,8 ekran/gövde oranı, 270 PPI)

6,5 inç LCD ekran (20:9 en/boy oranı, yüzde 89,8 ekran/gövde oranı, 270 PPI) İşlemci: MediaTek Helio G80

MediaTek Helio G80 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği)

5.000 mAh (18 W hızlı şarj desteği) Bağlantı: USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11, b/g/n, A-GPS, 4G, Bluetooth 5.0

USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11, b/g/n, A-GPS, 4G, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Android 10 tabanlı Realme UI Boyutlar: 164,4 x 75,4 x 9 mm

164,4 x 75,4 x 9 mm Ağırlık: 199 gram

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Fiyat: 2.749,00 TL

Akıllı telefon pazarında tercih edilebilecek en iyi fiyat/performans seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkan Redmi Note 8 Pro, uygun fiyatına rağmen dörtlü kamera kurulumu sunan bir başka Android telefon. 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP sensörlerden oluşan dörtlü arka kamera kurulumunun yanı sıra cihazda bir de 20 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

Akıllı telefonun, donanım kısmına geldiğimizde de müşterileri memnun edecek özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada gücünü MediaTek Helio G90T işlemcisinden alan Redmi Note 8 Pro, ayrıca 6 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama seçeneklerini bünyesinde barındırıyor.

Redmi Note 8 Pro teknik özellikleri:

Ekran : 6,53 inç IPS LCD, 2340 x 1080 (19,5:9), Gorilla Glass 5

: 6,53 inç IPS LCD, 2340 x 1080 (19,5:9), Gorilla Glass 5 İşlemci : Helio G90T

: Helio G90T RAM : 6 / 8 GB

: 6 / 8 GB Depolama : 64 / 128 GB

: 64 / 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Batarya : 18 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh

: 18 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh Bağlantı : Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS İşletim Sistemi : Android 9 tabanlı MIUI 11

: Android 9 tabanlı MIUI 11 Boyutlar : 161,4 x 76,4 x 8,8 mm

: 161,4 x 76,4 x 8,8 mm Ağırlık: 200 gram

Ürünü satın almak ya da incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bu Ramazan Bayramı’nda sevdiklerinize, dostlarınıza veya kendinize hediye edebileceğiniz birbirinden farklı ürünleri derlediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Listede ilginizi çeken herhangi bir ürün varsa satın almak için ürün açıklamalarının hemen altında bulunan bağlantıları kullanabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.