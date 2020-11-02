Paspberry Pi Vakfı, set halindeki yeni ürünü "Raspberry Pi 400"ü duyurdu. Şirketin bir süre önce duyurduğu klavyeye entegre edilen modüler kartı içeren set, tak çalıştır özelliği ile kullanıcıları daha da avantajlı hale getiriyor. Raspberry Pi 400, uygun fiyatıyla da ön plana çıkacak gibi görünüyor.

Şu sıralar peş peşe yeni ürünler duyuran Raspberry Pi Vakfı, ürün gamına yeni bir üye daha ekledi. Özellikle mühendislik öğrencileri ve mühendislerin prototip oluşturması için önemli ürünler piyasaya süren şirket, bu kez oldukça işlevsel bir ürüne imza attı. "Raspberry Pi 400" olarak isimlendirilen ürün, bu kez tam bir modüler bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

Raspberry Pi, tamamen özelleştirilebilen yapıya sahip olan bir modüler bilgisayar. Vakıf, bugüne dek bu ürünü sadece kart ve yan ürünlerle satışa sunmuştu. Ancak Raspberry Pi 400, bugüne kadar piyasaya sürülen ürünlerin ötesinde. Çünkü kullanıcılar, bu ürünü satın aldıklarında her şeyiyle bir bilgisayara sahip oluyorlar. Raspberry Pi 400'deki tek eksik, bir monitör.

Raspberry Pi 400, bir klavyenin içine entegre edilmiş ve çeşitli bağlantı imkanları tanıyan bir mini bilgisayar. Kullanıcılar, klavyeyi bir monitöre bağladıktan sonra Raspberry Pi 400'ü doğrudan kullanabiliyorlar. Şirketin daha önceki dönemlerde piyasaya sürdüğü 78 tuşlu klavyeyi genişleten şirket, bu sayede kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyorlar.

Raspberry Pi 400'ün dört çekirdekli Broadcom BCM2711 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciyi 4 GB RAM ile destekleyen vakıf, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Ethernet bağlantısı ve HDMI gibi portları da Raspberry Pi 400'e entegre ettiler. Daha geniş depolama ihtiyacı duyan tüketiciler için microSD desteği de sunan Raspberry Pi 400, GPIO konnektör portuyla da ek modüllerin bağlanabilmesine imkan tanıyor.

Raspberry Pi CEO'su Eben Upton tarafından yapılan açıklamalarda, bu ürünün arkasında yatan ilhamın COVID-19 salgınıyla geldiğini söylüyor. Raspberry Pi modüllerini hobi amaçlı kullanan tüketicilerin çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını söyleyen Upton, Raspberry Pi 400 ile tüketicilerin daha az hata yapacaklarını söylüyor. Ayrıca Uptona'a göre bu set, dağınıklığın önüne geçebilecek oluşuyla da mühendisleri ve mühendis adaylarını memnun edecek.

Raspberry Pi tarafından yapılan açıklamalara göre Raspberry Pi 400, iki farklı versiyon olarak satışa sunulacak. Bunlardan ilki, sadece klavyeyi barındıran modüler bilgisayarı içeriyor. İkinci versiyon ise tam bir set halinde tüketicilere ulaşacak. Bu bağlamda kullanıcılar, klavyenin yanı sıra fare, 16 GB kapasiteli microSD kart, bir adet HDMI, bir adet mikro HDMI ve bir adet de başlangıç kılavuzuyla birlikte geliyor. Vakıf, eksiksiz versiyonun fiyatını 100 dolar (yaklaşık 850 TL + vergiler) olarak açıklandı.