Raspberry Pi, Yeni 12 MP Kamera Modülünü Tanıttı

Raspberry Pi, 12 megapiksel arkadan aydınlatmalı Sony sensöre sahip Yüksek Kaliteli Kamera ismi verilen yeni kamera modülünü tanıttı. Bir lense sahip olmayan kamera modülü, uygun fiyatlı iki lens modeli ile beraber kurulabilecek.

Raspberry Pi, projelerine kamera eklemek isteyen geliştiriciler için yeni bir kamera modülü tanıttı. “Yüksek Kaliteli Kamera” olarak isimlendirilen kamera modülü, 2016’da tanıtılan Kamera Modülü V2’den beri bu alanda tanıtılan en önemli ürünlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yüksek kaliteli kamera olarak isimlendirilen Raspberry Pi’nin kamera modülü, Sony IMX477 12.3 megapiksel arkadan aydınlatmalı sensör ile birlikte endüstriyel ve 16mm film kameralarında kullanılan C ve CS montajlı lenslerle birlikte çalışan bir montaj parçası ile birlikte geliyor.

Raspberry Pi’nin yeni kamera modülü, akıllı telefonların kameraları yerine kompakt fotoğraf makinalarında gördüğümüz kameralara yakındır. Kamera modülü arka odak ayarlama halkası ve tripod yuvası ile birlikte geliyor.

Bir lensle beraber gelmeyecek kamera modülü için iki ayrı lens, harici olarak satın alınabiliyor. 15 dolara satılan 6mm CS montajlı CCTV lens ve daha yüksek kaliteli bir lens olan 16mm C, Raspberry Pi'ın sunduğu iki lens çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle satışa çıkarılan Raspberry Pi Yüksek Kaliteli Kamera, 50 dolar (yaklaşık 350 lira) fiyatla satışa sunuldu.

Raspberry Pi Yüksek Kaliteli Kamera'nın tanıtım videosu: