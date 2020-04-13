Koronavirüs hastalarının en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri olan solunum cihazlarının üretimi yoğunlaşmış durumda. Üretici şirketlerin cihazlarında genel olarak tercih ettiği kontrolcü ise Raspberry Pi olarak öne çıkıyor.

Koronavirüs, tüm dünyada etkilerini artırmaya devam ediyor. Yayılma hızını sürekli yükselten virüs, birçok ülkede yüksek sayıda kişiyi enfekte etmiş durumda. Çin gibi salgını yavaş yavaş atlatan ülkeler olsa da salgının diğer ülkelerde devam etmesi bazı gereklilikleri de beraberinde getiriyor. Bunların başında medikal cihazların üretimi geliyor. Salgının tedavisinde çok önemli yere sahip olan suni solunum cihazlarının üretiminin yetersiz kalması nedeniyle bazı büyük şirketler fabrikalarını bu tarz medikal cihazlar üretmek için kullanıyor.

Hayat kurtaran suni solunum cihazları bu kadar önemliyken üreticiler de daha hızlı üretim ve daha uygun fiyat üzerinde duruyor. Bu nedenden dolayı fiyatı çok uygun olan Raspberry Pi mini bilgisayarları bu cihazlar için başvurulacak bir bileşen hâline dönüşüyor. Raspberry Pi Vakfı, Pi Zero mini bilgisayarlarının fazla talep gördüğünü ve suni solunum cihazlarının üretim hızını artırdığını belirtiyor.

Pi Zero mini bilgisayarı sadece 5 dolar:

Tek çekirdekli, 1,0 GHz CPU'ya ve 512 GB RAM'e sahip, fiyatıysa sadece 5 dolar olan Pi Zero; şirketin ürettiği en güçsüz mini bilgisayar olmasına rağmen bir suni solunum cihazının kontrol işini kolayca yapabiliyor. Raspberry Pi'ın mini bilgisayarlarının tercih edilmesinin bir diğer nedeniyse kartların hızlıca üretebilmesi. Raspberry Pi Vakfı'nın kurucusu ve yöneticisi olan Eben Upton, Tom’s Hardware'e verdiği röportajda ''Raspberry Pi bilgisayarlar, genellikle siparişle değil stokta bulunması için üretiliyor; bu nedenden dolayı da teslim süresi kısa olan ürünler sayısı fazla'' şeklinde konuştu.

Raspberry Pi Vakfı, 2020'nin ilk çeyreğinde 192 bin adet Pi Zero ve Pi Zero W mini bilgisayar üretti ve yılın ikinci çeyreğinde 250 bin adet daha üretmeyi hedefliyor. Eben Upton, ürettikleri cihazların ilk kez medikal ürünlerde kullanıldığını da ekledi.