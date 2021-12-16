Facebook’un bu yıl piyasaya sürdüğü Ray-Ban Stories akıllı gözlüklerine yeni bir güncelleme geliyor. Stories, şu anda fotoğraf ve video çekmekle birlikte telefon görüşmesi yapma ve müzik dinleme olanakları sunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte artık gözlük üzerinden mesajlaşma özelliği de olacak.

Ray-Ban’ın ana şirketi Luxottica ile işbirliğinde tasarladığı akıllı gözlüğü bu yıl piyasaya süren Facebook, adeta Go-Pro’ya rakip çıkmıştı. ‘Ray-Ban Stories’ olarak adlandırılan akıllı gözlüğün 5 MP çözünürlüğe sahip 2 kamerası bulunuyor. Buna ek olarak gözlük üzerinde bulunan hoparlör sayesinde müzik dinleyebiliyor ve telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz.

Facebook, Stories akıllı gözlüklere şimdi de yeni bir Messenger desteği getiriyor. Yeni adıyla Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada Stories gözlükler üzerinden mesaj gönderilebileceğini ve alınabileceğini ifade etti. Zuckerberg, yeni güncellemeyle gelecek bu özelliğin Stories gözlükler için yalnızca bir başlangıç olduğunu ve gelecekte bu alanda çalışmalara devam edileceğini paylaşıyor.

2022 yılında güncellemelerin devamı gelecek:

Stories akıllı gözlükler, satışa ilk sunulduğunda fotoğraf ve video çekmenin yanı sıra telefon görüşmesi yapma ve müzik dinlemeyle sınırlıydı. Yeni gelecek güncellemeyle birlikte artık gözlüklerin mesajlaşma özelliği de olacak. Zuckerberg’den gelen açıklamaya göre Facebook Messenger desteğiyle birlikte kullanıcılar aldıkları mesajları dinleyebilecek, yeni mesajlar gönderebilecek ve Messenger üzerinden sesli-aramalar yapabilecekler.

Buna ek olarak, gözlüğün sağladığı müzik deneyiminde de güncellemeler olması bekleniyor. Zuckerberg, Stories’in hoparlörlerinden gelen sesi kısmak için ‘sesli komut’ özelliği geleceğini belirtiyor. Şu anda zaten gözlük çerçevesinin kenarlarındaki dokunmatik bölgelerden ses ayarı yapılabiliyor. Ancak ‘sesli komut’ özelliği de ekstra olarak yer alabilir. Sizin Ray-Ban Stories akıllı gözlükleri hakkındaki düşünceleriniz neler? ‘Google Glass’ gözlüklerinden sonra Facebook’un bu girişimini nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.