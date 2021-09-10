Dünyanın en popüler güneş gözlüğü markalarından Ray-Ban, Instagram’ın da sahibi olan Facebook ile birlikte çalıştı ve bugüne kadar gördüğümüz en iyi akıllı gözlüğü üretti. Artık paylaşım yapmak için telefonu cepten çıkarmaya gerek kalmayacak gibi duruyor.

Google Glass fiyaskosunun ardından akıllı gözlükler çoğu insanı ciddi şekilde heyecanlandırmıyor, ancak giyilebilir cihaz kategorisinin sıradaki çıkış noktası bu ürünler olacak. Huawei - Gentle Monster gözlükleri ile ülkemizde oldukça yüksek fiyatlarla başlayan bu furya, aslında yurt dışında daha çok örnekle çeşitleniyor. Örneğin Snapchat, Spectacles gözlükleri ile uzun bir süredir piyasada. Ancak akıllı gözlük üreten şirketlerin önünde büyük bir engel var: Ekosistem.

Instagram ve WhatsApp’ın, yani sosyal medya tahtının sahibi Facebook, Ray-Ban ile ortaklık kurarak akıllı gözlükler için var olan tüm engelleri geçmeyi başarmış görünüyor. Bizzat iki şirketin CEO’su tarafından tanıtılan Ray-Ban Stories, Facebook’un tüm sosyal medya uygulamalarını işletim sistemi gibi çalıştıran bir cihaz.

Çok şükür ki artık kafanıza şık bir Go-Pro takabilirsiniz: Facebook'un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories tam olarak şöyle görünüyor

Yani ilk bakışta bir şey görmek zor, çünkü tasarım açısından Ray-Ban’in klasik çizgilerine sadık kalınmış. Ancak cihazın sahip olduğu teknik özellikler ve imkanlar, gerçek anlamda Go-Pro’ya şık bir rakip olacağını gösteriyor. En temel işlevi telefona gerek kalmadan yaşadığımız anları -isteğe bağlı şekilde- kaydetmek ve paylaşmak olan gözlükte 5 MP çözünürlüğünde 2 adet kamera yer alıyor.

Instagram, Messenger, WhatsApp ve Facebook uygulamaları ile entegre şekilde çalışan Stories, Full HD video kaydedebiliyor, 4K çözünürlüğe yakın diyebileceğimiz kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Çevredeki ışık ve hareketlere duyarlı olduğu için görüntüler, doğrudan gördüğümüz şeyin yansıması gibi ekranlara aktarılıyor.

Saplarda yer alan dokunmatik alanlar sayesinde kontrol edilebilen Stories, üzerindeki hoparlör sayesinde müzik dinlemenizi ve telefon görüşmesi yapmanızı da sağlıyor. Ayrıca telefon görüşmeleri sırasında sesinizi net şekilde iletmekle sorumlu gürültü engelleme özelliği de yer alıyor.

Gözlükle birlikte telefona kurabileceğiniz Facebook Assistant, gözlüğe kaydedilen tüm fotoğraf ve videolara anında erişmenizi sağlıyor. “Hey Facebook” dedikten sonra sesli şekilde video ve fotoğraf çekme komutları verilebiliyor. 6 Farklı renk seçeneği ve 4 farklı klasik Ray-Ban gövdesine sahip olan Stories, elbette kutusuna koyulduğu anda şarj ediliyor.

300 dolardan şimdilik sadece ABD ve Kanada’da satışa çıkan Stories, yakında çoğu ülkede, pek çok Instagram fenomeninin gözünde kendisine yer bulacak gibi görünüyor. Elbette bunun için önce Facebook ve Mark Zuckerberg’in “gizlilik” imajlarını ciddi şekilde toparlanması gerekecek.