Hayran Yapımı Rayman Redemption Yayınlandı

Retro platform oyunu Rayman'in bir hayranı, üç yıldır üzerinde çalıştığı projesi Rayman Redemption'ı tamamladı. Tanıtım videosu da yayınlanan oyunun PC için tam sürümü ücretsiz indirilebiliyor.

Rayman, Ubisoft tarafından yayınlanan bir platform video oyunu. 1995 yılında Michel Ancel tarafından tasarlanan orijinal Rayman'in piyasaya sürülmesinden bu yana seri, birden fazla platformda toplam 45 versiyonla karşımıza çıktı. Şimdiyse oyunun bir hayranı, kendi tasarımı olan yeni versiyonu paylaştı.

Rayman Redemption, retro sevenlerin kesinlikle beğeneceği bir oyun gibi görünüyor. Oyunu kabaca tanımlamak gerekirse; oyun, 1995 yılında piyasaya sürülen orijinal Rayman oyununun yeniden canlandırılması ancak Rayman Redemption'ın tam sürümü; yeni seviyeler, mini oyunlar ve toplanması ya da tamamlanması gereken yeni materyaller dâhil olmak üzere birçok yeni içeriğe sahip.

İşte Rayman Redemption'ın tanıtım videosu:

Oyunun yaratıcısı Ryemanni, üç yıldır bu proje üzerinde çalışıyor ve kısa tanıtım videosundan anlaşılabileceği üzere oyun resmi bir 2D Rayman oyunu gibi görünüyor. Oyun, 972 MB boyutunda ve Windows 10 ile uyumlu çalışıyor. Oyun farklı işletim sistemlerinde de çalışabilir ancak oyunun yaratıcısı Windows 10 dışında bir sistem üzerinde test etmediğini aktarmış. Oyunun tam sürümü buradan indirilebilir.

Rayman’in son orijinal versiyonu Rayman Legends oyunuydu. Çok oyunculu moda da sahip olan oyun; PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Microsoft Windows’ta oynanabiliyor.

Platform oyunu sevenlere bir iyi haber de Türk geliştiricilerden geldi. Yaklaşık bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk oyun geliştiricisi Sedat Güç'ün bir oyun projesi üzerinde çalıştığından ve Bob and Prickle isimli bu projenin dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam'de yer alacağından bahsetmiştik.

Oyunculara nasıl bir deneyim sunacağı merak edilen oyun, beta sürümüyle Steam'de erişime açıldı ve isteyen tüm oyuncular tarafından deneyimlenebiliyor. Oyunun kararlı sürümüyle 2021 yılında tanışacağız ancak oyunla ilgili ilk bilgileri almak için buradaki haberimize göz atabilirsiniz.