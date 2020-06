The Last of Us Part II, Yayınlandığı An Zam Aldı

Sony’nin büyük beklentilerle çıkan yeni oyunu The Last of Us Part II, 19 Haziran itibarıyla satışa sunuldu. Oyun, yayınlandığı anda 70 TL gibi büyük bir zam aldı. Oyunun standart sürümü şu anda 499 TL’den satılıyor.

Oyun tutkunlarının merakla beklediği The Last of Us Part II, bu gece itibariyle çıkışını gerçekleştirdi. Daha önce ortaya çıkan görüntüler ve oyunu oynama şansına erişen kullanıcıların yorumlarına göre ilk oyundaki başarının devam ettiğini gördüğümüz yeni oyun, satın almayan oyuncuları üzecek gibi görünüyor.

Çıkış yapmadan önce standart sürümü 429 TL’den satılan The Last of Us Part II, çıkışıyla birlikte önemli miktarda zam da aldı. Oyunun standart sürümü 429 TL’den 499 TL’ye, deluxe sürümü ise 489 TL’den 569 TL’ye çıktı. Aslında böyle bir zammı pek çok oyuncu bekliyordu, zira oyunların ön sipariş fiyatları normal fiyatlarından daha düşük olur. Yine de gerçekleşen zammın bu kadar hızlı olması oyuncuları üzecek.

Türkçe dublaj seçeneği var

Naughty Dog tarafından PS4’e özel olarak geliştirilen The Last of Us Part II, Türkiye’deki oyuncuları da fazlasıyla düşünüyor. Oyun, Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçeneklerine sahip. Bu sayede oynadığınız oyunun hikayesini çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Muhteşem grafikler, kaliteli fiziksel motorlar da eklenince Last of Us Part II’nin bu senenin en iyi oyunlarından biri olacağını öngörebiliriz.

Peki sizce The Last of Us Part II’nin satış fiyatı uygun mu? Bir oyun için minimum 500 TL vermek ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlere ulaştırabilirsiniz.