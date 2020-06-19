Türk Geliştirici İmzalı Bob and Prickle Beta Yayınlandı

Türk geliştirici Sedat Güç'ün geliştirdiği platform oyunu Bob and Prickle, beta sürümüyle Steam'de erişime açıldı. Oyunun demo sürümünü bir haftalığına yayınlayan Güç, oyunculara eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Oyunun kararlı sürümünün ise 2021 yılında yayınlanması bekleniyor.

Yaklaşık bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türk oyun geliştiricisi Sedat Güç'ün bir oyun projesi üzerinde çalıştığından ve Bob and Prickle isimli bu projenin dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam'de yer alacağından bahsetmiştik.

Oyunseverlere nasıl bir deneyim sunacağı merak edilen oyun, beta sürümüyle Steam'de erişime açıldı ve isteyen tüm oyuncular tarafından deneyimlenebiliyor. Oyunun kararlı sürümüyle ise 2021 yılında tanışacağız.

Bob and Prickle nasıl bir oyun?

Bob and Prickle, temelinde bir platform oyunu. Geliştirdiği oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Sedat Güç, oyunun akıcı ancak oyunseverleri yormayan bir yapısı olduğunu ifade ediyor. 2040 yılına gideceğimiz oyunda ana karakterimiz Bob ve onun yardımcısı Prickle'a yardım edeceğiz ve Lightbul isimli bir şehri kurtarmaya çalışacağız. Oyunun demo sürümünde sadece ana karakter olan Bob'u yöneteceğiz. Kararlı sürümde ise hem Bob hem de Prickle karakteri oynanabilir olacak.

Programlama sektörüne 14 yaşında giriş yaptığını ifade eden Güç, programlamanın temellerini attıktan sonra video oyun sektöründe ilerlemeye karar vermiş. Çeşitli projeler üzerinde çalışan Güç, "Crealode Games" isimli şirketin de kurucusu pozisyonunda. Bugüne kadar en büyük destekçisinin ailesi olduğuna değinen Sedat Güç, babasıyla birlikte onlarca oyun bitirdiklerini ifade ediyor.

Eğer sizler de geliştiricinin oyununu deneyimlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Bob and Prickle'ın Steam sayfasına erişebilirsiniz. Sadece bir hafta boyunca oynayabileceğiniz demo sürümün, güçlü bir sisteme ihtiyaç duymadığını ve hemen her bilgisayarda rahatlıkla oynayabileceğinizi belirtelim.