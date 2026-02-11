Tümü Webekno
Razer, 20. Yıl Dönümüne Özel Tam 60.000 TL'lik Yeni Mouse'unu Tanıttı (Ön Siparişler Anında Tükendi)

Razer, Boomslang modelinin 20. yılına özel yeni versiyonunu ön siparişe açtı ve ön siparişler neredeyse anında tükendi. Peki bu model neden bu kadar pahalı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Razer, oyun dünyasında bir döneme damga vuran Boomslang faresini, bu kez ultra sınırlı ve lüks bir versiyonla yeniden sahneye çıkardı. Orijinal Boomslang’in 20. yılına özel hazırlanan bu model, hem teknik özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekici... Tabii özellikle fiyatıyla.

Yeni Razer Boomslang, tam 45.000 DPI’a ulaşan ikinci nesil Razer Pro optik sensörle geliyor. Dördüncü nesil optik mouse switch’leri sayesinde çift tıklama sorunlarını ve gecikmeleri ortadan kaldıran fare, 8.000 Hz HyperPolling kablosuz teknolojisi ile son derece düşük gecikme vadediyor. Sağ ve sol el kullanımına uygun simetrik tasarım, PU deri kaplı tuşlarla daha iyi kavrama sunuyor.

Razer Boomslang nasıl görünüyor?

Kutudan ayrıca manyetik kablosuz şarj destekli Mouse Dock Pro çıkıyor. Fare, 300’den fazla oyunla senkronize olabilen 9 bölgeli Razer Chroma RGB aydınlatma sistemine ve makro atamaları için 8 özelleştirilebilir tuşa sahip. Her bir Boomslang, iç tasarım detaylarını sergileyen LED’li koleksiyon çerçevesiyle birlikte geliyor.

Bu özel modelin en çarpıcı kısmı ise sınırlı üretimi. Sadece 1.337 adet üretilen Boomslang’lerin her biri benzersiz seri numarası taşıyor. Fiyatı da üretim adedine gönderme yapar şekilde 1.337 dolar olarak belirlenmiş. Yani günümüz kuruyla yaklaşık 58-60 bin TL civarında.

ABD’de 10 Şubat’ta ön siparişe açılan fare kısa sürede tükendi. Avrupa ve Asya'da ise ön siparişlerin bugün başlaması bekleniyor.

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

