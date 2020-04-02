Razer, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Blade 15 Advaced'i etkileyici donanım özellikleriyle duyurdu. 5.1 GHz'ye kadar işlemci hızı sunan bilgisayar, hem oyuncular hem de içerik oluşturucular için üstün performans vadediyor.

En ünlü oyuncu ekipmanı üreticilerinden biri olan Razer, tüketicileri hem oyuncular için geliştirdiği dizüstü bilgisayarlar hem de yardımcı oyuncu ekipmanlarıyla mest ediyor. Razer, bugün gerçekleştirdiği duyuru ile yeni oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu ve rekabete bambaşka bir boyut kazandırdı.

Razer'ın oyuncular için geliştirdiği yeni dizüstü bilgisayar, "Blade 15 Advanced" olarak isimlendiriliyor. Şirketin Blade serisindeki ilk 8 çekirdekli işlemciye sahip model olan Blade 15 Advanced, Intel Core i7-10875 işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, tüketicilere 5.1 GHz'ye kadar hız sunuyor ve bu da hem oyun oynamak hem de içerik oluşturmak isteyenlere ciddi bir performans sunacağını gösteriyor.

Karşınızda Razer Blade 15 Advanced

Blade 15 Advanced, Nvidia'nın RTX serisindeki yeni modelleri 2070 / 2080 SUPER ekran kartlarıyla birlikte geliyor. Bu ekran kartlarının sunduğu üstün grafikler, 15 inç boyutundaki 4K ya da Full HD ekrandan deneyimlenebilecek. DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'ünü içeren 4K OLED dokunmatik ekran, oyunculardan ziyade içerik oluşturucular için tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Blade 15 Advanced, Nvidia'nın Optimus ve Dynamic Boost gibi verimlilik artıran ince ayarlarına da sahip. Böylelikle oyunseverler, Razer Blade 15 Advanced'in pil gücünden ödün vermeden, yüksek bir oyun deneyimi yaşama imkanı yakalayacaklar.

Son dönemlerin yeni teknolojilerinden olan Wi-Fi 6 desteğine sahip olan Razer Blade 15 Advanced, 2.933 MHz'ye kadar DDR4 RAM'lerle daha da güçlendiriliyor. Ayrıca bu oyuncu dizüstü bilgisayarında şirketin geliştirdiği "Razer Chroma" isimli bir klavye tasarımı bulunuyor ve bu klavye tasarımı, tüm tuşların altında RGB ışıklandırma içeriyor. Son olarak cihazda 1TB'a kadar SSD bulunduğunu da belirtelim.

Razer Blade 15 Advanced teknik özellikleri

Ekran: 15.6 inç 1080p 300 Hz ya da 15.6 inç 4K OLED dokunmatik

15.6 inç 1080p 300 Hz ya da 15.6 inç 4K OLED dokunmatik İşlemci: Intel Core i7-10875

Intel Core i7-10875 RAM: 2.933 MHz'ye kadar DDR4 RAM seçenekleri

2.933 MHz'ye kadar DDR4 RAM seçenekleri Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / 2080 SUPER

Nvidia GeForce RTX 2070 / 2080 SUPER Depolama: 1 TB'ye kadar SSD

Razer Blade 15 Advanced fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Razer Blade 15 Advanced'in çok kısa bir süre sonra piyasaya sürüleceği açıklandı. Yetkililer, Razer'ın yeni oyuncu dizüstü bilgisayarının fiyatının ise şu şekilde olduğunu duyurdular;