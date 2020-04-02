Asus, iki yeni dizüstü bilgisayar modeliyle daha tüketicilerin karşısına çıktı. Şirketin, oyunculara hitap eden ROG serisi için ürettiği dizüstü bilgisayarlar, üstün donanım özellikleri ve tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Tüketici elektroniği sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Asus, gerek akılı telefonları gerekse dizüstü bilgisayar modelleriyle tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Kısa bir süre önce yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı ile tüketicilerin karşısına çıkan Asus, şimdi iki yeni oyuncu odaklı dizüstü bilgisayar modelini daha duyurdu. Asus'un yeni bilgisayarları, tüketicilerden tam not alacak gibi görünüyor.

Asus'un duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarlarının ikisi de "ROG" serisinden geliyor. Bu dizüstü bilgisayarlardan bir tanesi ROG Strix SCAR 17, diğeri ise ROG Strix G olarak isimlendiriyor ve her iki model de kendine has dikkat çekici bazı özelliklere sahip. Dilerseniz hemen, Asus'un yeni oyuncaklarına daha yakından bakalım.

Asus ROG Strix SCAR 17

Asus'un yeni dizüstü bilgisayarları ROG Strix SCAR 17, profesyonel oyuncular için geliştirilmiş olan üst düzey bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Intel'in 10. nesil i9 işlemcilerinden güç alan bilgisayar, 300 Hz tazeleme ve 3 ms gecikme sunan 17.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Şirket, bu etkileyici özelliklere sahip ekranı Nvidia'nın RTX 2080 ekran kartı ile destekliyor.

Oyuncu ekipmanlarının olmazsa olmaz tasarım öğelerinden bir tanesi, RGB aydınlatmalar. Bunun farkında olan Asus mühendisleri, ROG Strix SCAR 17'nin klavye takımındaki tüm tuşlara RGB aydınlatma eklemiş durumda. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, Asus'un çok amaçlı güvenlik teknolojisi olan Keystone'un gelişmiş versiyonu olan Keystone II'ye de sahip.

Asus ROG Strix SCAR 17 teknik özellikleri

Ekran: 17.3 inç, FHD çözünürlük, 300 Hz / 3 ms

İşlemci: Intel Core i9-10980HK'ya kadar

RAM: 32 GB'ye kadar 3.200 MHz

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER

Depolama: 1 TB'ye kadar SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Ağırlık: 2.9 kg

Asus ROG Strix G

Asus'un ROG Strix G modeli, şirketin oyuncu dizüstü bilgisayarlarına yeni bir tasarım yaklaşımı sergilediğini ortaya koyuyor. Şirket bu modelinde, oyunseverlerin en çok kullandığı WASD tuş kombinasyonunu pembe renkle aydınlarıyor. Ayrıca ROG Strix G'nin ekranının arka kısmında bulunan ROG logosu da kırmızı yerine pembe aydınlatmaya sahip.

Asus, bu modelinde de donanım özelliklerini üst seviyede tutuyor. Şirket, yine 10. nesil Intel işlemcilerle desteklediği yeni dizüstü bilgisayarını Nvidia'nın RTX 2070 grafik birimi ile destekliyor.

Asus ROG Strix G teknik özellikleri

Ekran: 15.5 inç, FHD çözünürlük, 240 Hz / 3 ms

İşlemci: Intel Core i7-10875H

RAM: 32 GB'ye kadar 3.200 MHz

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER

Depolama: 1 TB'ye kadar SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Ağırlık: 2.4 kg

Asus, gibi yeni oyuncu dizüstü bilgisayarıyla da ortaya iddialı ürünler koymuş olmasına rağmen yeni ROG'ların fiyatlarını bilmediğimizden tüketicilerin beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Yine de fiyattan bağımsız olarak her iki modelin de oldukça iyi özelliklere sahip olduğu bir gerçek.