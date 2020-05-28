Oyuncular tarafından oldukça sevilen Razer, bugün yeni bilgisayarı Razer Blade 15 Studio Edition’ı duyurdu. Razer’ın yeni bilgisayarı, özellikle tasarım yapanlara ve içerik üretenlere hitap ediyor.

Oyuncu ekipmanları ve donanımları konusunda akla gelen ilk isimlerden olan Razer, son günlerde peş peşe yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. Şirket, bundan bir hafta önce tanıttığı NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ekran kartlı Blade Pro 17’nin ardından bu kez tasarımcılara hitap eden yeni bilgisayarını tanıttı.

Bugün tanıtılan ve özellikleriyle dikkat çeken Razer Blade 15 Studio Edition, şirketin Blade serisinin en yeni üyesi oldu. Razer, yeni bilgisayarını özellikle bilgisayarla tasarım yapan veya içerik üreten kişilere yönelik tasarladı. Razer Blade 15 Studio Edition, hem görünümü hem donanımıyla pek çok kişinin ilgisini çekecek gibi duruyor.

Razer Blade 15 Studio Edition özellikleri:

Razer Blade 15 Studio Edition, tasarım anlamında oldukça sade ve şık bir görünüme sahip. Bilgisayarın ekran kısmında bizi 15,6 inçlik 1 ms gecikme süresi ve 4K çözünürlüğe sahip OLED dokunmatik bir ekran karşılıyor. Ekran, DCI-P3 renk gamını %100 oranda kaplıyor. Ayrıca Razer, bilgisayarın ekranını farklı ortamlarda çalışanlar için özel olarak kalibre etmiş.

Donanım kısmına gelindiğinde Razer Blade 15 Studio Edition, yaratıcı bir kişinin gereksinim duyduğu tüm şeylere sahip durumda. Bilgisayar, Intel’in 10. nesil 8 çekirdekli Core i7 işlemcisine, 32 GB RAM’e ve NVIDIA Quadro RTX 5000 ekran kartına sahip. Dolayısıyla bu bilgisayarda yapılmayacak bir iş yok diyebiliriz.

Şu anda ABD ve Kanada’da yalnızca seçili yerlerde ve Razer’ın internet sitesinde satışa çıkan Razer Blade 15 Studio Edition, 4.299 dolarlık (yaklaşık 29.300 TL + vergiler) bir fiyat etiketine sahip. Bilgisayarın yakın bir zamanda Avrupa, Çin, Asya ve Orta Doğu bölgelerinde de satışa çıkması bekleniyor.