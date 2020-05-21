Oyuncular için önde gelen isimlerden olan Razer, bugün profesyonel oyuncular, tasarımcılar ve oyun geliştiricileri için tasarlanan yeni Razer Blade Pro 17'yi tanıttı. Razer, en yeni Blade Pro 17 dizüstü bilgisayarıyla masaüstü bilgisayar ve dizüstü bilgisayar arasında seçim yapmayı daha zor hâle getirdi.

Razer’ın en çok satan 17 inçlik dizüstü bilgisayarı; oyun oynamak için ideal olan 300 Hz'e kadar yüksek yenileme hızı, güçlü NVIDIA SUPER ekran kartı ve 8 çekirdekli Intel Core i7 işlemciyle güncellendi. Blade Pro 17; yüksek çözünürlüklü bir iş istasyonuna ihtiyaç duyan içerik üreticileri için 4K 120 Hz ve her maçın her karesini görmesi gereken oyuncular için Full HD 300 Hz ekran seçeneklerine sahip.

Daha önceki 4K modelinde olduğu gibi Blade Pro 17, 64 GB'a kadar DDR4 RAM ve 1 TB depolama alanıyla donatılabiliyor. Üç adet USB 3.2 Gen 2 Type-A bağlantı noktası, Thunderbolt 3 ile paylaşılan iki USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası, bir Thunderbolt 3 bağlantı noktası sunan dizüstü bilgisayar; Ethernet, HDMI 2.0b, UHS-III kart okuyucu ve Wi-Fi 6 özelliklerine de sahip.

Retina ekranla pürüzsüz oyun deneyimi:

Artan yenileme hızı, yüksek tempolu oyunlarda görseli keskin ve temiz tutuyor. 17,3 inç Full HD ekran, SRGB alanının %100'ünü kaplayarak renk doğruluğu için özel olarak kalibre ediliyor. Net görsellerin ve canlı renklerin rahatsız edici yansımalar nedeniyle bozulmamasını sağlamak için ekranlar, parlamayı azaltan mat bir kaplamayla kaplanmış.

İçerik üreticileri için yalnızca Blade Pro 17'de kullanılan 4K 120 Hz dokunmatik ekran bulunuyor. Adobe RGB alanının %100'ünü kaplayan özel kalibre edilmiş ekran, hareket hâlindeki tasarımcılar ve fotoğrafçılar için ideal.

Bir üst seviye güç

Yeni Intel 8 çekirdekli i7-10875H işlemciyle güçlendirilen Blade Pro 17; artık Intel Turbo Boost ve geniş 16 MB önbelleğiyle 5,1 GHz'e kadar ulaşan hızıyla eskisinden daha hızlı ve daha verimli. Artırılmış önbellek boyutu ve daha yüksek çalışma hızındaki ek çekirdek sayısı, tasarım uygulamalarında daha hızlı derleme, video programlarında daha düşük render süreleri ve oyun içinde daha yüksek kare hızı anlamına geliyor.

Bilgisayarın ekran kartıysa NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER'a kadar uzanan yeni RTX SUPER serisinden oluşmakta. Yeni RTX SUPER serisin kullanıldığı bilgisayarlar; 8 GB'a kadar GDDR6 RAM, orijinal RTX'lere göre %25'e varan performans artışı ve daha iyi gerçek zamanlı ışın izleme performansı sağlaması için ekstra ışın izleme çekirdeğiyle birlikte geliyor.

Yeni Razer Blade Pro 17'nin fiyatları 2.599 dolardan (vergisiz 17.651 TL) başlayacak ve cihazlar bu ayın sonlarında ABD ve Kanada'daki belirli noktalarda satışa sunulacak. Sonrasındaysa bilgisayarların Avrupa, Çin, Asya Pasifik ve Orta Doğu'da satışa çıkacağı duyuruldu.