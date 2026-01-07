Razer, CES 2026'da Şov Yaptı: Hoparlörlü Oyuncu Koltuğu, Kameralı Kulaklık ve Dahası...

9 Ocak'a kadar devam edecek CES 2026'da Razer da yerini aldı. Şirket, yepyeni oyuncu aksesuarları ve ilginç teknolojiler başta olmak üzere birçok yeni ürün tanıttı.

Tüm teknoloji dünyasını bir araya getiren Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2026, ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştiriliyor. 9 Ocak’a kadar sürecek etkinlik kapsamında teknoloji şirketleri yeni ürünlerini ve teknolojilerini resmen sergiliyorlar. Oyun aksesuarlarıyla tanıdığımız Razer da bunlardan biri.

Razer, her sene olduğu gibi bu sene de CES’te yepyeni ürünlerini sergiledi. Ancak şirket, bu sene çok sayıda oyun aksesuarı tanıtmak yerine farklı tarzdan teknolojilere ve konsept ürünlere yöneldi. Öyle ki şirketin sergilediği ürünler arasında çok ilginç şeyler var.

Wolverine V3 BT kontrolcü

Razer, Wolverine V3 BT ismini verdiği kontrolcüsünü duyurdu. Bu kablosuz oyun kumandası, oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için tasarlandı. Cihaz, dünyada düşük gecikme Bluetooth teknolojisi kullanan ilk cihaz olarak geliyor. 3 ms’nin altında seviyelerde gecikme süresi sunmasıyla gerçekten çok iddialı bir cihaz.

LG ile ortaklaşa geliştirilen bir ürün. En düşük gecikme sürelerine de LG’nin webOS 25 yazılımına sahip televizyonlarıyla ulaşabiliyor. Diğer cihazlarda bu çok düşük gecikme sürelerine maalesef ulaşamıyor. Bluetooth destekli herhangi bir cihazla çalışabildiğini belirtelim. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Hoparlörlü oyuncu koltuğu

Şirketin farklı türden teknolojilere ve ürünlere yöneldiğini söylemiştik. Bu ilginç fikir de onlardan biri. Project Madison ismi verilen bu konsept, RGB ışıklarla donatılan ve uzamsal ses özellğiyle gelen hoparlöre sahip olan bir oyuncu koltuğu. Bunlara bir de sırtınızı ve kalçanızı Razer'ın Sensa titreşim teknolojisiyle sarsmak için minderlerde altı adet titreşimli motor aktüatörü var. Yani oyun deneyimini âdeta içindeymişsiniz gibi yaşamanızı sağlayan bir koltuk.

Kameralı kulaklık

Bir diğer ilginç ürün ise yapay zekâ destekli giyilebilir ürün olarak nitelendirilen Project Motoko isimli konsept oyuncu kulaklığı. Bu kulaklık, kulak kısımlarına yerleştirilen kameralarla geliyor. Qualcomm’un Snapdragon çipinden güç alan cihazın ikili kamerası; nesneleri, metinleri ve çevrenizdeki her şeyi yakalıyor. Ayrıca sesli komutları, diyalogları ve çevresel sesleri almak için birden fazla mikrofon ve ses ayarlarını yönetmek için eller serbest kontroller de bulunuyor.

ChatGPT, Gemini, Grok gibi popüler yapay zekâ modelleriyle de uyumlu. Sizi takip edip sorularınızı yanıtlayabiliyor, zamanla alışkanlıklarınızı ve tercihlerinizi öğrenip buna göre de davranabiliyor. Son olarak kameraların 3K/60 FPS uzamsal videoyu desteklediğini, uzun yayınlar için uygun olduğunu belirtelim.

Geliştiriciler için bilgisayarlar

Razer da tüm şirketler gibi yapay zekâya yönelen bir firma. Bu kapsamda da geliştiriciler için bilgisayarlar geliştirdi. Razer Forge AI ismi verilen iş istasyonu; dört adede kadar AMD veya Nvidia grafik kartını destekliyor, sekiz DDR5 yuvasıyla geliyor, AMD'nin Ryzen Threadripper Pro işlemcisiyle çalışıyor. 2000W'a kadar güç kaynağı desteği ve hızlı veri aktarımları için çift 10 GB Ethernet bağlantı noktası içerdiğini de belirtelim. Fiyatı ve çıkış tarihi gibi detayları henüz paylaşılmadı.

Project Ava

Şirketin duyurduğu en dikkat çeken ürün şüphesiz bu. Project Ava, basitçe anlatacak olursak bir yapay zekâ hologramı. Sizin arkadaşınız ve asistanınız olmak için tasarlanan bu hologram, Grok dil modelinden güç alıyor. Size oyun oynarken yardımcı olabiliyor, sizinle sohbet edebiliyor, sorularınızı yanıtlayabiliyor. Sürekli öğrenip kendi kişiliğini oluşturabiliyor. Anime karakteri Kira olmak üzere farklı farklı türlerden karakterlere de sahip. 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.