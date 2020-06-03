Razer, 2017 yılında piyasaya sürdüğü oyuncu klavyesi Ornata'yı güncelledi. 2020 model Ornata, kauçuk malzemeden üretilen eski nesilden farklı olarak medya kontrol tuşlarına da sahip. Bu sayede oyun oynarken müzik dinlemeyi seven oyuncular, medyayı daha kolay kontrol edebilecekler.

Oyuncu ekipmanı sektörünün en popüler isimlerinden bir tanesi olan Razer, 2017 yılında "Ornata" olarak isimlendirdiği bir klavye modeli ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Oyuncular tarafından büyük ilgi gören bu klavye şimdi güncellendi ve daha gelişmiş özelliklerle yeniden piyasaya sürüldü.

Ornata, bugüne kadar alıştığımız oyuncu klavyelerinden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Çünkü bu oyuncu klavyesinde plastik parçalar değil, yumuşak membran ve kauçuk malzemeler kullanılıyor. Bu da hem oyun hem de yazım sırasında klavyeyi çok daha konforlu ve yumuşak bir hale getiriyor.

Karşınızda 2020 model Razer Ornata

2020 model Razer Ornata da orijinaliyle aynı tasarıma sahip. Yani oyunseverler, yeni klavyede de yumuşak bir dokunma deneyimi yaşayacaklar. Ancak Razer mühendisleri, yeni klavye modellerinde sayısal tuş takımının hemen üzerine medya kontrol bölümü eklediler. Böylece oyun oynarken oynatılan medyayı kontrol etmek çok daha kolay olacak.

Razer'ın yeni oyuncu klavyesinin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de Razer Chroma olarak isimlendirilen RGB teknolojisine sahip oluşu. Razer Synapse 3 ile kontrol edilebilen aydınlatma, istenildiği gibi kontrol edilebiliyor ya da Razer Synapse 3'ün denetimine bırakılabiliyor. Her iki tercih de oyuncular için benzersiz bir RGB aydınlatma deneyimi sunuyor.

Razer'ın 2020 model Ornata'sındaki önemli özelliklerden bir tanesi de farklı kablo pozisyonlarına sahip oluşu. Oyunseverler, klavyenin bu özelliği sayesinde kabloyu ihtiyaçları doğrultusunda gizleyebiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak bu klavyeye sahip olmanız durumunda yumuşak bir bilek dayama bölümü, 1 ms gecikme süresi, makro ve profil oluşturma gibi imkanlara sahip olacağınızı da belirtelim.

2020 Razer Ornata fiyatı

Razer tarafından yapılan açıklamalarda, 2020 model Ornata'nın an itibarıyla Razer'ın resmi internet sitesinden satın alınabildiği ifade ediliyor. Bu klavyeye sahip olmak isteyen oyuncuların ödemeleri gereken tutar ise 99.99 dolar (yaklaşık 680 TL + vergiler).