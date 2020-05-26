Logitech, popüler oyuncu klavye modeli G915'in yeni versiyonu Tenkeyless Lightspeed'i duyurdu. Teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken klavye, alıştığımız 1 ms gecikme süresinin yanı sıra akıl almayacak uzunlukta bir kullanım süresi vadediyor.

Oyuncu ekipmanları sektörünün önde gelen isimlerinden bir tanesi olan Logitech, oyunseverler için onlarca çeşit ürün sunuyor. Bu ürünler arasında elbette klavye ve fareler en fazla ön plana çıkan ürünler oluyor. Şirket şimdi, en popüler oyuncu klavyelerinden bir tanesi olan G915'in "Tenkeyless Lightspeed" versiyonunu duyurdu.

Logitech, yeni kablosuz klavyesini kısaca "G915 TKL" olarak isimlendiriyor. Oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan klavye, G915'e göre daha kompakt bir yapıya sahip. Böylelikle daha az yer kaplayan klavye, yüksek performansı ile uzaktan kontrol için bile uygun. Üstelik bu kablosuz klavye, kullanım süresi ile de tüketicileri kendisine hayran bırakacak.

Karşınızda Logitech G915 TKL

Logitech G915 TKL, kolay erişilebilen medya tuşları ve bir ses tekerleğine sahip. Bu işlevselliği şık bir tasarımla birleştiren şirket, esas farkı tuş yapısı ile ortaya koyuyor. Çünkü şirket, yeni kablosuz klavyesinde varsayılan olarak GL Mechanical yapı kullanıyor. Bu yapı, oyunculara çok daha tatmin edici bir deneyim sunarken yüzde 25 oranında daha hızlı tepki ve daha iyi bir yazma deneyimi vadediyor.

Logitech'in yeni kablosuz klavyesinin en dikkat çekici yanı kullanım süresi. Şirket, G915 TKL'nin tek şarjla tam 135 güne kadar kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu etkileyici süre, oyuncular için ciddi anlamda avantaj sağlayacak çünkü oyunseverler, bu kablosuz klavyeyi şarj derdi olmadan kafaları rahat bir şekilde uzunca bir süre kullanabiliyorlar. Ancak bu sürenin RGB aydınlatma kullanılmadığında geçerli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Klavye, RGB aydınlatma ile sadece 40 saat kullanım süresi sunuyor.

Etkileyici özelliklere sahip G915 TKL'ye sahip olmak isteyen tüketiciler, bu kablosuz klavyenin GL Mechanical yapısının yanı sıra GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky anahtar bağlantılı versiyonlarını da satın alabiliyorlar. GL Linear versiyonunun en pürüzsüz, geri bildirimi en iyi hissettiren ve mekanik klavye sesini en iyi veren versiyon olduğu ifade ediliyor.

Logitech tarafından yapılan açıklamalara göre G915 TKL, haziran ayı itibarıyla satın alınabilecek. Ancak tahmin edilebileceği üzere bu klavyenin ülkemize gelmesi birkaç ayı bulabilir ya da ülkemizdeki oyunseverler bu kablosuz klavye ile hiç tanışamayabilirler. Bu ürüne sahip olmak isteyen oyunseverlerinse 199.99 euro (yaklaşık 1.485 TL + vergiler) ödeme yapmaları gerekecek.