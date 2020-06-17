Razer, kulaklıklara gerçek 3D surround ses deneyimini getiren THX Spatial Audio Uygulaması'nı tüm Windows 10 kullanıcıları için satışa sundu. Uygulama rakiplerine göre daha iyi bir performans vadediyor ve kablosuz ürünleri de destekliyor.

Razer, sinemalardan ses sistemlerine, bilgisayarlardan otomobillere kadar geniş yelpazede ürünler için geliştirdiği görüntü ve ses teknolojileriyle bilinen THX markasının gücünü tüm cihazlarında zaten kullanıyor. Bu noktada Razer Blade Pro, 2017 yılında THX'in yüksek düzeyde ekran ve ses kalitesi sağlayan mobil sertifikasına sahip ilk dizüstü bilgisayar olmuştu.

Razer ve THX iş birliği daha sonra Kraken kulaklıklarında da devam etmiş, 7.1 surround ses sağlayan mekansal ses uygulaması ortaya çıkmıştı. Geliştirilen bu teknoloji artık Razer THX Spatial Audio uygulamasıyla tüm Windows 10 bilgisayarlara geliyor. Uygulama, surround ses deneyimini kulaklıklarına taşımak isteyen herkes için ideal bir araç olabilir.

Razer THX Spatial Audio, kulaklıklara 3 boyutlu ses deneyimini getiriyor

Mekansal ses, aslında Windows için yeni bir teknoloji değil. Kullanıcılar, yıllardır Dolby Atmos veya Microsoft'un kendi geliştirdiği Windows Sonic özelliğiyle bu deneyimi bilgisayarlarına taşıyordu. Ancak Razer ve THX, uygulamanın iki ses kanalından derin, üç boyutlu bir ses yaratma konusunda en doğru çözümlerden biri olduğunu iddia ediyor.

Razer THX Spatial Audio, 5.1 veya 7.1 sistemlerde de gerçek bir surround sistem deneyimi vadediyor. Tüm bunların yanı sıra Razer THX Spatial Audio uygulaması 3,5 mm, USB ve kablosuz kulaklıklarda başarıyla çalışıyor. Dolby ve Microsoft'un rakip çözümleri ise kablosuz ürünlerde çalışmıyor.

THX motorunun çıkışı, doğal üç boyutlu bir ses deneyimi sağlayarak oyunları canlandırıyor. Böylece çok oyunculu oyunlarda ses kasmak istediğinizde daha iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Razer THX Spatial Audio uygulaması, her kullanıcının uygulamayı kendi tercihlerine göre tam olarak ayarlamasına olanak tanıyan hoparlör konumlandırma, ses seviyesi ve mesafe gibi özelliklere sahip bir kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

Razer THX Spatial Audio'ya kişiselleştirilebilir profiller gelecek

Razer THX Spatial Audio uygulaması, yakında Windows 10'daki Windows Game Bar (Win + G) aracılığıyla erişilebilen bir widget da içerecek. Böylece ses profilleriniz arasında hızlıca değişim yapabileceksiniz. Uygulama, Razer'ın resmi web sitesi aracılığıyla 20 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ürün sayfasına buradan ulaşarak deneme sürümünü indirebilir veya satın alabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın sunduğu ses performansını denemek için aşağıdaki demoyu kulaklıkla dinleyebilirsiniz.

THX Spatial Audio tanıtım videosu: