Razer, Android Oyun Kumandası Razer Kishi’yi Satışa Sundu

Oyuncu ekipmanı devi Razer, Android telefonlar için tasarlanan oyun kumandası Razer Kishi’yi bugün satışa sundu. CES 2020’de tanıtılan kumanda, özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı.

Oyuncular tarafından sevilen bir marka olan Razer, bugüne kadar piyasaya sürdüğü çoğu ürünüyle kullanıcılarından tam puan almayı başardı. Şirket, oyuncu ekipmanlarının günümüzdeki seviyesine ulaşmasında büyük bir rol oynadı. Şirket, şimdi de gözünü farklı bir platformdaki oyunculara dikti.

Razer, bundan yaklaşık 5 ay önce düzenlenen CES 2020 etkinliğinde yeni cihazını tanıtmıştı. Şirketin bu cihazı, Nintendo Switch’i andıran ancak Android bir telefona bağlanarak kullanılan bir oyun kumandasıydı. Razer Kishi adıyla tanıtılan oyun kumandası, bugünden itibaren bekleyenleriyle buluşmaya başladı.

Razer Kishi satışa çıktı:

Razer, Android cihazlara özel olarak tasarlanan yeni Razer Kishi oyun kumandasının satışa çıktığını açıkladı. Cihaz, üstünde bulunan analoglar, butonlar, 8 yönlü D-pad, iki analog tetik tuşu (L2 / R2) ve iki bumper düğmesiyle (L1 / R1) alıcı bulmaya başladı.

Razer Kishi, günümüzde piyasada bulunan birçok Android işletim sistemli telefonu destekliyor. Oyun kumandasını kullanmak isteyen kullanıcılar, cihazı USB-C üzerinden telefonlarına bağlıyorlar. Telefonunuzu oyun esnasında şarj etmeniz gerekirse bunu doğrudan Kishi üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Razer, Kishi’nin iPhone versiyonunun da bu yaz aylarında geleceğini söyledi.

Razer Kishi her ne kadar özellikleri ve görüntüsüyle oyuncuları cezbetse de fiyatıyla biraz üzecek gibi zira cihazın bugün satışa çıktığını açıklayan Razer, Kishi oyun kumandası için 80 dolarlık bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Bu durum Razer Kishi’nin bu alanda ne kadar iyi bir alternatif olacağını önümüzdeki zamanlarda gösterecektir.

Yine de günümüzde NVIDIA’nın GeForce NOW gibi bulut oyun platformlarının yükselişi göz önüne alındığında Razer Kishi’nin hiç de kötü bir tercih olmadığını söyleyebiliriz. Elinizdeki telefondan günümüzün en sevilen oyunlarını rahat bir şekilde oynama avantajı için bu ücreti verip vermemek tamamen size kalmış.