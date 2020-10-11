Oyuncu ekipmanları ile tanınan Razer, iki yeni üst seviye bilgisayar kasası ile bu pazara giriş yapacak. Kasalardan biri ATX biri de Mini-ITX olacak.

Oyuncu ekipmanı pazarının önde gelen isimleri arasında yer alan Razer daha önce oyuncu kasası üretmemişti. Yine de 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda firma, bir konsept ürünü olan Razer Tomahawk kasayı tanıtmıştı. Ayrıca firma geçmişte NZXT gibi firmalarla ortak kasa çalışmaları da yapmıştı.

Firma şimdi Tomahawk olarak adlandırdığı iki yeni kasa modeliyle ilk defa tamamen kendine ait bilgisayar kasası piyasaya sürecek. Biri ATX biri de Mini-ITX olan kasalar şimdiden ön siparişe açıldı.

Razer’dan iki yeni kasa

Firmanın adeti olduğu üzere bol miktarda RGB ışıklandırmaya sahip olan kasalar, genel olarak Lian Li Lancool kasalar ile benzerlik taşıyor. Tom’s Hardware’e açıklama yapan Razer, bu konuda ortaklıkları hakkındaki detayları açıklamak istemediğini ifade etti.

Kasaların kökeninden bağımsız olarak değerlendirme yaptığımızda her iki kasanın da gayet hoş gözüktüğünü söyleyebiliriz. Her iki kasanın imalatında da 0,8 milimetrelik SPCC çelik malzeme kullanılırken yan kısımlarında ise çıkarılabilir güçlendirilmiş cam paneller yer alıyor. Kasalar üst kısımda bulunan açma kapama düğmesi, iki USB 3.2 girişi, bir USB 3.2 Type-C girişi, bir mikrofon bir kulaklıklı mikrofon girişi, reset ve güç düğmesinden oluşan konfigürasyonu paylaşıyor.

Yeni Razer kasaların özellikleri

Tomahawk A1 ATX oldukça ağır bir kasa ve 13,5 kilogram geliyor. 50 cm yüksekliğindeki kasanın genişliği 24 cm, derinliği ise 48 cm olarak açıklandı. Yedi genişleme yuvası bulunan kasanın alt kısmında da 3 adet 3,5 inç HDD yuvası yer alıyor. RGB arka plan ışıklarına sahip kasanın önünde ise yeşil Razer logosu yer alıyor.

ATX kasanın üzerindeki GPU yuvası 384 milimetre uzunluğa sahip. Güç ünitesi yuvası 21 santimetreyi bulabilen kasanın radyatörleri ise 360 milimetreye kadar çıkabiliyor. Kasada toz filtreleri ve hava giriş çıkışları bulunuyor.

Tomahawk M1 Mini-ITX ise aşağı yukarı diğer kasa ile aynı özelliklere sahip ve kendi sınıfının standartlarına göre biraz iri kıyım. Ölçüleri 32 cm x 37 cm x 20 cm olan kasanın ağırlığı ise 5,8 kilogram. Üç adet 2,5 inç HDD yuvasına sahip olan kasada SFX ve SFX-L güç ünitesi desteği yer alacak. Bu kasalardan A1 ATX 200 dolara, M1 Mini-ITX 180 dolara satılacak.