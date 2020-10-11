Oyuncular için ekipman üreten Razer, bu kez oyuncu koltuğu dünyasına atılarak ilk oyuncu koltuğu Iskur'u tanıttı. Iskur, 500 dolarlık fiyat etiketiyle birçok oyuncuyu da üzdü.

Bir bilgisayar sisteminin aslında en önemli parçalarından birisi, hatta en hayati olan parçası oturduğumuz koltuklardır. Gün boyunca kötü bir ergonomiye sahip bir koltukta uzun saatler geçirdiğiniz takdirde beliniz ve vücudunuzdaki çeşitli bölgeler ağrımaya başlayacak ve size sıkıntı yaratacaktır.

İşte bu nedenle oyuncu koltukları ve kaliteli ofis koltukları biraz tuzlu fiyat etiketlerine sahiptir. Bugün de oyunculara ekipman üreten Razer, ilk kez oyuncu koltuğu dünyasına açıldığını duyurdu. Şirket, ilk oyuncu koltuğu olan ve standart oyuncu koltuğu seviyesinde fiyat etiketine sahip olan Iskur'u tanıttı.

Razer'ın ilk oyuncu koltuğu Iskur:

Razer'ın Iskur oyuncu koltuğu, yalnızca Razer logosu içeren bir koltuk değil; beraberinde birçok özellik sunuyor. Şirketin iddiasına göre Iskur, 26 derece ayarlanabilen ve sizin duruşunuzu düzeltebilecek potansiyele sahip olan benzersiz harici bel destek sistemine ev sahipliği yapıyor.

Razer Iskur'da bulunan bel destek sistemi, omurganızın orta ve alt kısımlarındaki gerginliği azaltmaya odaklanıyor. Bununla birlikte koltukla ekstra rahatlık ve destek için köpüklü yastıklar, '4D' ayarlanabilir kolçak ve hafızalı köpük tabanlı boyun yastığı bulunuyor. Tasarım konusundaysa oyuncu koltuğu, klasik bir oyuncu koltuğu gibi duruyor.

Razer'ın ilk oyuncu koltuğu Iskur, şirketin internet sitesinde 500 dolardan (yaklaşık 3.930 TL) satışa çıkmış durumda. Koltuk, birçok insan için pahalı bir fiyat etiketine sahip olsa da kaliteli oyuncu koltuklarının genelde bu fiyat seviyesinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Oyuncu koltuğunun ülkemizde yakın zamanda satışa çıkması bekleniyor.