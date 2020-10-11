Oyun dünyasının dev ismi Razer, ultra ince ancak yüksek performanslı Blade Stealth 13 bilgisayarının bu yılki versiyonunu tanıttı. Bilgisayarın yenilenmiş hali donanım kısmında önemli yükseltmelere ev sahipliği yapıyor.

Razer, geçtiğimiz sene dünyanın ilk süper ince oyuncu bilgisayarı Blade Stealth 13'ü piyasaya sürmüştü. Oyuncu ekipmanlarıyla ünlü şirketin piyasaya sürdüğü dizüstü bilgisayar, hafifliği ve inceliğiyle rahat taşınabilirlik sunarken performanstan ödün vermeyerek oyuncuların fazlasıyla ilgisini çekmişti.

Bugünse şirket, geçtiğimiz sene tanıttığı o modelin daha güçlü donanımlara sahip olan yeni versiyonunu tanıttı. Razer Blade Stealth 13 2020 olarak adlandırabileceğimiz yeni dizüstü bilgisayar, özellikle işlemci kısmında büyük bir güncelleme aldı. Yeni model, bir önceki modele göre çok daha hızlı bir hale geldi.

Yenilenen Razer Blade Stealth 13:

Razer'ın bugün tanıttığı Blade Stealth 13 2020, Intel'in en yeni neslinden bir işlemci olan Core i7-1165G7 işlemcisini taşıyor. İşlemcinin yanı sıra bilgisayarın ekran kartı bölümünde NVIDIA'nın GeForce GTX 1650 Ti ekran kartı bulunuyor. Bunlara ek olarak 16 GB'lık RAM ve 512 GB'lık (yükseltilebilir) bir SSD'den oluşan depolama alanı sunuluyor.

Razer'ın açıklamasına göre yeni Razer Blade Stealth 13, bir önceki versiyonuna göre içerik üretiminde 2,7 kat daha iyi ve ofis üretiminde %20'den daha fazla performans sağlıyor. Yeni model, yalnızca işlemci ve ekran kartı kısmında değil; diğer bölümlerinde de yenilikler taşıyor.

Razer Blade Stealth 13 2020, 13 inçlik FHD OLED dokunmatik ekran seçeneğiyle satışa çıkacak. Razer'ın açıklamasına göre ekran, pek çok alanda kullanılan DCI-P3 renk alanının %100'ünü kapsayacak. Bilgisayar, dokunmatik ekranın yanı sıra 120 Hz'lik FHD bir ekran seçeneğine de sahip olacak.

Razer'ın yeni Blade Stealth 13 modeli, bu ay içerisinde geçtiğimiz seneyle aynı şekilde 1.799 dolardan (yaklaşık 14.130 TL + vergiler) başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Şirket, sonbahar bitmeden seçili yetkili satıcılarına bilgisayarı gönderecek.