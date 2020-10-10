PS5'te Geriye Dönük Uyumluluk ile Çalışmayacak PS4 Oyunları

Geçtiğimiz gün bir blog yazısı paylaşan Sony, PlayStation 5'te geriye dönük uyumluluk ile çalışmayacak PlayStation 4 oyunlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 4.000'i aşkın PlayStation 4 oyunu geriye dönük uyumluluk ile çalışacak ve yalnızca 10 oyun desteklenmeyecek.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yakında çıkacak PlayStation 5 konsolunun geriye dönük uyumluluğa sahip olacağını ve önceki nesil konsola ait oyunları çalıştırabileceğini geçtiğimiz dönemlerde doğrulamıştı. Ancak tam olarak hangi oyunların PS5'te çalışacağını ve hangilerinin çalışmayacağını tam olarak bilmiyorduk.

Geçtiğimiz gün bir blog yazısı paylaşan şirket, nihayet PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğu konusunda kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi. Yayınlanan blog yazısında 4000'i aşkın PlayStation 4 oyununun büyük bir çoğunluğunun PlayStation 5 konsollarında oynanabileceğini açıklayan ekip, bazı oyunların ise yalnızca PlayStation 4'e özel olarak kalacağını açıkladı.

Yalnızca PlayStation 4'te oynanabilen oyunlar:

Yapılan açıklamaya göre PlayStation 4 oyun kitaplığının %99'u yeni nesil platformda çalışacak ve şimdilik sadece 10 oyun PlayStation 5'te çalışmayacak. PlayStation 5'te çalışmayacak PlayStation 4 oyunlarının listesi ise şu şekilde:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe's Diner

Geçtiğimiz ay bir açıklama yapan PlayStation CEO'su Jim Ryan, PlayStation 5'in %99 oranında PlayStation 4 oyunlarıyla uyumlu olacağını söylemişti. Bu noktada yeni konsol PS4 oyunlarıyla uyumlu olsa da PS1, PS2 veya PS3 oyunlarını desteklemeyeceği doğrulanmıştı.

PlayStation 5, Dijital ve Standart sürüm olarak 19 Kasım 2020'de ülkemizde satışa sunulacak. Yurt dışında Dijital sürüm 400 dolar (3.143 TL + vergiler), Standart sürüm ise 500 dolar (3.929 TL + vergiler) fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak. Konsolun Türkiye fiyatları ise henüz netleşmedi.