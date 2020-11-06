Oyuncu ekipmanı devi Razer, iş ve eğitim odaklı dizüstü bilgisayarı Razer Book 13'ü duyurdu. Minimalist tasarımına rağmen teknik açıdan zengin olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Evo programı ile sertifikalanmış durumda. Yani bu dizüstü bilgisayar, günlük işler için mükemmel.

Geçmiş dönemlerde daha çok oyuncu ekipmanlarıyla bilinse de artık dizüstü bilgisayarlarıyla da boy gösteren Razer, düzenlediği bir etkinlikte yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. "Razer Book 13" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, iş odaklı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Razer Book 13, şirketin 13 inç ekranlı oyuncu bilgisayarı Blade Stealth 13 ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Bu bağlamda oldukça minimalist bir yapıya sahip olan dizüstü bilgisayar, iş ve eğitim için bazı iyileştirmeler içeriyor. Örneğin Razer'ın yeni dizüstü bilgisayarı, 16:10 ekran oranıyla daha fazla dikey alan sunuyor. Şirket bu sayede, çoklu pencere kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Karşınızda Razer Book 13

Razer, iş ve eğitim odaklı bir dizüstü bilgisayar tasarlamış olsa da bazı şeylerden ödün vermedi. Mesela bu dizüstü bilgisayarın arka kısmında, Razer'ın logosu yer alıyor. Ayrıca şirket, klavyedeki tüm tuşların altına bağımsız RGB aydınlatma ekledi. Tasarım açısından yeterince tatminkar olan dizüstü bilgisayar, teknik özellikleri açısından da tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Razer Book 13, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan bir temel versiyona sahip. Bu versiyonda Intel Core i5-1135G7 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca tüketiciler, 1920 x 1200 piksel dokunmatik ekranlı bir model de satın alabiliyorlar. Bu model, sahip olduğu Intel Core i7-1165G7 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile temel varyanttan ayrılıyor.

Daha fazla çözünürlüğe ihtiyaç duyan Razer hayranları, bu dizüstü bilgisayarı 3840 x 2400 piksel ekrana sahip olarak da alabiliyorlar. Ayrıca bu modelin sunduğu ekran, dokunmatik yapıya da sahip. Bu arada, Razer Book 13'ün tüm varyantlarının Intel'in "Iris Xe" entegre GPU'sunun bulunduğunu, bu GPU'nun kullanıcıları yarı yolda bırakmayacağını belirtmek gerek.

Razer'ın yeni dizüstü bilgisayarı, bağlantı özellikleri açısından da oldukça zengin. Bir adet microSD, bir adet HDMI 2.0, Thunderbolt 4 desteği ile iki adet USB Type-C, bir adet USB Type-A 3.2 ve bir adet de kulaklık girişi, bu dizüstü bilgisayarda mevcut. Ayrıca bu dizüstü bilgisayar, Intel'in Evo programı kapsamında da sertifikalı. Bu program, Razer Book 13'ün günlük işler için mükemmel olduğunu, pil ömrü ve hızlı şarj konusunda tüketicileri memnun edeceğini garanti ediyor.

Razer tarafından yapılan açıklamalara göre Razer Book 13, kasım ayı içerisinde tüketicilerle buluşacak. Şirket, bu dizüstü bilgisayarın Intel Core i5-1135G7 işlemcili versiyonunun fiyatını 1199 dolar (yaklaşık 10.130 TL + vergiler), Intel Core i7-1165G7 işlemcili versiyonunun fiyatını ise 1599 dolar (yaklaşık 13.500 TL + vergiler) olarak açıkladı. Tüketiciler, 3840 x 2400 piksel çözünürlüklü versiyona ise 1999 dolar (yaklaşık 17.000 TL + vergiler) karşılığında sahip olabilecekler.