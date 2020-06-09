RDNA 2 Mimarisine Sahip AMD GPU’lardan Yeni Bilgiler Geldi

ABD merkezli mikroçip üreticisi AMD'nin RDNA 2 mimarisi kullanacak grafik kartlarından yeni bilgiler geldi. 7 nm+ üretim teknolojisinin bir sonucu olacağını bildiğimiz kartlar, önceki nesle kıyasla büyük performans artışı ve gelişmiş çekirdek saat hızları sunacak.

Son dönemlerde yıldızını iyice parlatan AMD, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yeni nesil RDNA 2 ‘Big Navi’ masaüstü GPU’larının Xbox Series X ve PlayStation 5’den önce hazır olacağını doğrulamıştı. Şimdiyse şirketin aynı mimariyi kullanan grafik birimlerinin performans iyileştirmesine dair bazı bilgiler paylaşıldı.

Bilgilerin kaynağı, şirketin yatırımcılar için hazırladığı bir sunumdan geliyor. Sunumda, yeni kartların bir önceki nesil RDNA mimarisine göre performans / watt’ta en az %50 artış, saat başına daha fazla performans, gelişmiş ve artırılmış GPU ve Mem çekirdek saat hızları sunacağı bir kez daha doğrulandı.

AMD, fiyat/performans düzeyini artırmak istiyor:

Şirket, ayrıca yeni RDNA 2 mimarisiyle birlikte saat hızı başına düşen performansın artacağından da bahsediyor. Saat hızlarında artış anlamına gelen bu performans yükseltmesi, aynı zamanda yeni nesil kartlarda saat darbesi başına daha hızlı grafik çalışması ve daha fazla grafik gücü göreceğimizi işaret ediyor.

Yeni RDNA 2 grafik mimarisinin 7 nm+ üretim teknolojisinin bir sonucu olacağını zaten biliyorduk. Bu noktada şirket, daha yüksek saat hızlarında çalışabilen daha fazla işlem birimi sunarak fiyat/performans seviyesini artırmayı amaçlıyor olabilir.

Tüm gelişmelere baktığımız zaman AMD’nin RDNA 2 mimarisiyle kullanıcılara daha yüksek performans ve daha iyi verimlilik vadettiğini söyleyebiliriz. Sonuçta Sony’nin yeni nesil PlayStation 5 konsolu, 2,23 GHz gibi yüksek GPU saat hızlarında çalışacak. Aynı şeyi RDNA 2 grafik kartlarından da beklememiz pek de yanlış olmaz.

AMD’nin RDNA 2 mimarisine sahip kartlarına dair diğer bilinenler arasında donanım hızlandırmalı DirectX Işın İzleme, Xbox Series X ile popülerleşen Variable Rate Shading (VRS) ve Mesh Shading için sağlanan destekler yer alıyor. Son olarak Microsoft’un yeni Xbox X serisi konsollarının da yukarıda bahsi geçen bu özelliklerden yararlanacağını belirtelim.