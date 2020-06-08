AMD Ryzen 7 3800XT’nin Performans Testleri Ortaya Çıktı

AMD, 3000 serisi bazı masaüstü işlemcilerini yenileme yolunda çalışmalarına devam ediyor. İnternette ortaya çıkan test verileri, yenilenen işlemcilerin çekirdek çalışma hızının artacağını gösteriyor. Resmi verilen olmamasına karşın XT sınıfı işlemcilerin oldukça güçlü olacağını ekleyelim.

AMD, üretmiş olduğu Ryzen serisi işlemcilerle piyasanın altını üstüne getirmişti. Özellikle çekirdek sayısının çokluğuyla öne çıkan AMD Ryzen serisi işlemciler, gerek güç tüketimi gerek de fiyat olarak öne çıkıyor.

AMD, en son piyasa sürdüğü 3000 serisi işlemcileri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son zamanlarda ortaya çıkan verilerden anladığımız kadarıyla tüm 3000 serisi masaüstü işlemcileri yenilenmeyecek. Intel tarafında Core i7 sınıfıyla rakip olan ve üst düzey performans için üretilen Ryzen 7 serisinin yenilenenler arasında olacağını tahmin edebiliyoruz.

AMD Ryzen 7 3000XT, 8 çekirdekli yapısıyla testlerde göz kırpıyor:

AOTS’nin yayınladığı görsellere baktığımızda testte kullanılan işlemcinin AMD Ryzen 7 3800XT olduğunu görüyoruz. Bunların resmi bir açıklama olmamasının yanı sıra diğer ortaya çıkan test verileriyle kıyasladığımızda, çekirdek ve iş parçacığı konusunda herhangi bir artış gözlenmiyor. Çekirdeklerin çalışma hızları ve önbellek boyutlarının ön planda olduğu görsel, diğer verileri içermiyor fakat önceki verilerle de eşleştiğini ekleyerek çekirdeklerin çalışma hızının 4,2 GHz, tam yükteyse 4,8 GHz olduğunu ve 105 W TDP değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşlemciye önbellek olarak 32 MB L3, 4 MB L2 eşlik ediyor.

Ortaya çıkan son verileri incelediğimizde Ryzen 7 3800XT’nin yanında Ryzen 9 3900XT ve Ryzen 5 3600XT karşımıza çıkıyor. X ve XT arasında işlemci özelliği olarak temel ve tam yük hızlarının değiştiğini söyleyerek kıyaslama için küçük bir liste verelim.

Ryzen 9 3900XT: 12 çekirdek / 24 iş parçacığı, 4,1 GHz’den 4,8 GHz'e, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP

12 çekirdek / 24 iş parçacığı, 4,1 GHz’den 4,8 GHz'e, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP Ryzen 9 3900X: 12 çekirdek / 24 iş parçacığı, 3,8 GHz’den 4,6 GHz'e, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP

12 çekirdek / 24 iş parçacığı, 3,8 GHz’den 4,6 GHz'e, 64 MB L3, 6 MB L2, 105 W TDP Ryzen 7 3800XT: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 4,2 GHz’den 4,8 GHz'e, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 4,2 GHz’den 4,8 GHz'e, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP Ryzen 7 3800X: 8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,9 GHz’den 4,5 GHz'e, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP

8 çekirdek / 16 iş parçacığı, 3,9 GHz’den 4,5 GHz'e, 32 MB L3, 4 MB L2, 105 W TDP Ryzen 5 3600XT: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 4 GHz’den 4,7 GHz'e, 32 MB L3, 3 MB L2, 95 W TDP

6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 4 GHz’den 4,7 GHz'e, 32 MB L3, 3 MB L2, 95 W TDP Ryzen 5 3600X: 6 çekirdek / 12 iş parçacığı, 3,8 GHz’den 4,4 GHz'e, 32 MB L3, 3 MB L2, 95 W TDP

Resmi açıklamalara kadar net bir düşünceye sahip olmak şu an için zor gözüküyor. Sonuçların; kullanılan anakart, sürücü gibi etkenlere bağlı olduğunu ve paylaşılan verilerin değişkenlik gösterebileceğini de ekleyelim.