Akıllı telefonlarda en çok şikâyet edilen konulardan biri batarya ömrü. Şirketler de kullanıcıların bu ihtiyacını karşılamak için sürekli yeni pil teknolojileri geliştiriyor. Realme ise bu konuda neler yapabildiğini göstermek için ilginç bir konsept telefon ortaya çıkardı.

Realme, Çin’de düzenlediği 828 Fan Festival’de ilginç bir konsept telefon tanıttı. Telefonun en dikkat çeken yanı ise tam 15.000 mAh’lik bataryası. Şirket, bu dev bataryanın tek şarjla beş gün kullanım sunabileceğini açıkladı.

Yeni konsept cihazda %100 silikon anotlu batarya teknolojisi kullanıldı. Realme’ye göre bu teknoloji, klasik silikon-karbon pillere kıyasla tam dört kat daha yüksek kapasite sunuyor.

Dev bataryalı yeni modelin özellikleri

1.200 Wh/L enerji yoğunluğuna ulaşan batarya, katı elektrolitler ve yeniden tasarlanan anakart yapısıyla destekleniyor. Böylece hem çok daha uzun kullanım süresi sağlanıyor hem de cihazın kalınlaşmadan ince yapısını koruması mümkün oluyor.

Şirket, telefonun 50 saatten fazla video oynatma, 18 saatten uzun video kaydı ve 30 saate varan oyun süresi sağlayabileceğini belirtiyor. Bataryanın 6,48 mm kalınlığında olduğu, telefonun ise yalnızca 8,89 mm’lik bir gövdeye sahip olduğu açıklandı. Aynı zamanda ters şarj özelliği sayesinde cihaz, powerbank gibi başka cihazları da şarj edebiliyor.

Realme, bu modelin yalnızca araştırma-geliştirme çalışmalarını göstermek için hazırlanan bir konsept olduğunu ve piyasaya sürülmeyeceğini duyurdu.