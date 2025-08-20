Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken üreticiler yeni modellerini arka arkaya duyurmaya devam ediyor. Orta segmentte öne çıkan cihazlar artık yalnızca performans değil, tasarım ve dayanıklılık özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu kapsamda Realme, yeni modeli P4 Pro ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Realme, yeni telefonu P4 Pro’yu duyurdu. Orta segmente gelen bu model, hızlı OLED ekranı, büyük bataryası ve dayanıklılık sertifikalarıyla dikkat çekiyor.

Realme’nin yeni telefonu sadece 7,68 mm kalınlığında ve 189 gram ağırlığında. IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı. Arka tarafta ise iPhone 17 Pro sızıntılarında gördüğümüz tasarıma benzeyen bir kamera modülü dikkat çekiyor.

Realme yeni P4 Pro modelinin özellikleri

Ön kısımda ise 6,8 inç büyüklüğünde OLED ekran yer alıyor. Bu ekran; 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, 4608 Hz’e kadar PWM karartma ve 6.500 nit’e varan tepe parlaklığı destekliyor.

İşlemci tarafında ise Snapdragon 7 Gen 4 bulunuyor. Bu işlemciye 12 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. 7.000 mAh batarya 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Kamera kurulumunda ise arkada 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı, önde ise 50 MP çözünürlüklü selfie kamerası yer alıyor. Telefon ayrıca yapay zekâ destekli görüntü işleme özellikleri ile birlikte geliyor.

Realme P4 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç OLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 Bellek 8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama 128 GB / 256 GB UFS 3.1 Kamera (arka) 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı Kamera (ön) 50 MP selfie Batarya 7.000 mAh, 80W hızlı şarj Dayanıklılık IP68 + IP69 sertifikaları Bağlantı Bluetooth 5.4, WiFi 6, çift SIM

P4 Pro, üç farklı renk seçeneğiyle geliyor: Birch Wood, Dark Oak Wood ve Midnight Ivy. Fiyatlar ise modele göre değişiyor; 8 GB + 128 GB versiyon 287 dolar, 8 GB + 256 GB versiyon 310 dolar, en üst seviye 12 GB + 256 GB versiyon ise 333 dolar olarak listelendi.