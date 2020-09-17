Çinli teknoloji üreticisi Realme, orta segment yeni telefonu 7i'yi duyurdu. Ekranı dışında etkileyici özelliklere sahip olan telefon, uygun fiyatıyla da tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Realme'nin yeni telefonu yarın itibarıyla satışa sunulacak.

Ülkemizde de resmi olarak faaliyetlerini sürdüren Realme, düzenlediği bir etkinlikte orta segment yeni akıllı telefonu "7i"yi duyurdu. Yarın itibarıyla satışa sunulacak telefon, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyedeki teknik özelliklerinin yanı sıra uygun fiyatıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Realme 7i, 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekranla geliyor. Yüzde 90 ekran gövde alanına sahip olan ekran, kullanıcılara 90 Hz tazeleme oranı sunarken, ekranın sol tarafındaki delikte Sony IMX471 sensörün kullanıldığı 16 MP ön kamerayı görüyoruz. Pek çok telefonda yer alan ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör, Realme 7i'de bulunmuyor. Bunun yerine telefonun arka kısmına bir parmak izi okuyucu sensör yerleştirilmiş.

Realme 7i işte böyle görünüyor

Realme'nin yeni akıllı telefonu, Snapdragon 662 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciyi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla destekleyen telefon, microSD desteğine de sahip olarak karşımıza çıkıyor. Android 10 tabanlı realme UI isimli arayüzle çalışan telefon, 18 watt hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP siyah beyaz portre odaklı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Realme'nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu, kamera özellikleriyle de tercih sebebi olacak gibi görünüyor.

Realme 7i teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç HD+ (1600 x 720 piksel), 90 Hz LCD

6.5 inç HD+ (1600 x 720 piksel), 90 Hz LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1), microSD desteği mevcut

128 GB (UFS 2.1), microSD desteği mevcut Ön Kamera: Sony IMX471 (16 MP, f/2.1)

Sony IMX471 (16 MP, f/2.1) Arka Kamera: 64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP + 2 MP (f/2.4)

64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP + 2 MP (f/2.4) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı realme UI

Android 10 tabanlı realme UI Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C Batarya: 5,000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

5,000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği) Renk: Yeşil ve mavi

Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Realme 7i'nin fiyatı, 215 dolar (yaklaşık 1,620 TL + vergiler) olarak belirlendi. Telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.