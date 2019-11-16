Son dönemlerin yükselişe geçen telefon üreticilerinden biri olan Realme, 20 Kasım'da amiral gemisi telefonu Realme X2 Pro'yu satışa sunacak. Hindistan'da bir satış mağazası olan Flipkart'ın web sitesinde yer alana göreyse şirket, aynı gün içerisinde fiyat/performans odaklı telefonu Realme 5s'i de tanıtacak.

Oppo’dan ayrıldıktan sonra kendi başına bir şirket haline gelen Realme, aradan geçen bu süreçte oldukça önemli işler yaparak adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Son olarak 20 Kasım’da satışa sunacağı açıklanan Realme X2 Pro modeliyle amiral gemisi segmentine de adım atan firma, aynı gün içerisinde fiyat/performans telefonu olan Realme 5s modelini de tanıtacak.

Haberlerin çıkış kaynağı ise Hindistan’ın önde gelen satış mağazalarından olan Flipkart’ın, Realme 5s’in açılış sayfasını güncellemesi oldu. Sayfayı yeni bilgilerle güncelleyen Flipkart, böylelikle telefonun şimdiye kadar hakkında pek çok dedikodu çıkan işlemcisinin Snapdragon 665 olacağını doğrulamış oldu.

Realme 5s’in bilinen diğer teknik özellikleri:

Listede ayrıca telefona dair birkaç özelliği daha paylaşan perakende satış mağazası, telefonun ekranı ve bataryasına dair detayları da ortaya çıkardı. Buna göre 6,51 inçlik bir ekrana sahip olacak olan Realme 5s, 5.000 mAh gibi günümüz orta segment telefonlarına kıyasla oldukça iddialı bir batarya ile çıkış yapacak. Paylaşılan bu özellikler, Realme 5s’in segmentindeki Xiaomi, Asus ve Samsung’un ürettiği benzer cihazlara karşı dişli bir rakip haline gelebileceğini gösteriyor.

Daha önceki sızıntılar sayesinde telefonda 48 MP’lik arka kameranın yer alacağını biliyorduk. Cihazın geri kalan özellikleri henüz bilinmiyor ancak Flipkart tarafından yayınlanan renderlar, tasarımına dair bazı ipuçlarını da bizlere gösteriyor. Bu noktada ön tarafında çentikli bir ekrana sahip olması beklenen cihaz, arka tarafındaysa bir parmak izi sensörüne sahip olacak gibi görünüyor.

Son yıllarda Hindistan’da en çok tercih edilen markalardan biri haline gelen Realme, ülke genelindeki satışlarını geçtiğimiz yıla kıyasla %400 oranında arttırmayı başarmıştı. Realme’nin bu cihazı ülkemizde satışa sunup sunmayacağı bilinmez lakin şirketin, Asya pazarından sonra yavaş yavaş küresel dünyaya açılmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden de şirket, yakın zamanda ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayabilir.