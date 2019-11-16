Realme XT, Yeni Güncellemeyle ‘Nightscape’ Moduna Kavuştu

Geçtiğimiz ay getirdiği Realme XT modeline ultra geniş açılı video kayıt özelliğini getiren Realme, kasım ayı güncellemesiyle birlikte Nightscape modunu telefonlara ekledi. Güncelleme öte yandan hata gidermeleri ve kamera optimizasyonu gibi şeyler içeriyor.

Geride bıraktığımız aylarda 64 MP fotoğraf çekebilen telefonu Realme XT’yi tanıtan Çin merkezli şirket, yayınladığı son güncellemeyle kullanıcıların bir süredir beklediği özelliği nihayet getirdi. Güncelleme, Nightscape adı verilen ön kamera özelliğinin yanı sıra kasım ayı güvenlik yaması ve Ultra 64 MP modda çekilen fotoğrafların daha iyi optimizasyonunu da içeriyor.

Önceki güncellemeyle Realme, Realme XT modeline ultra geniş açılı video kaydını getirmiş ancak özelliğin bazı yazılımsal sorunlara sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Realme, yeni güncelleme ile bu sorunu çözdüğünü ve ultra geniş açılı video kaydının kalitesini optimize ettiğini söylüyor.

Realme XT kasım ayı güncelleme notları:

Çin merkezli şirketin ilk etapta Hindistan’da dağıtımını başlattığı bu güncelleme, ‘RMX1921EX_11.A.12’ sürüm numarasıyla birlikte geliyor ve yaklaşık 2.84 GB boyutunda. Yazılımı şu anda sınırlı sayıda telefona gönderen şirket, yazılımda hiçbir hata bulunmadığı takdirde birkaç gün içinde daha geniş bir kullanıma sunacak. İşte bu güncellemeyle birlikte gelen yenilikler ve düzeltmeler:

Güvenlik

Android güvenlik yaması: Kasım 2019

Kamera

Ön kameraya Nightscape özelliği eklendi.

WhatsApp kullanırken optimize edilmiş fotoğraf netliği.

Arka kamera için optimize edilmiş geniş açılı video kalitesi.

Karanlık ortamlardaki gürültü azaltma optimize edildi.

ULTRA 64 MP modunun netliğini optimize etti

ULTRA 64 MP moduna geçerken uygulama kilitlenmesi düzeltildi.

Parmak izi

Geliştirilmiş parmak izi tanıma.

Genel

Sistemsel hata gidermeler uygulandı.

Realme XT teknik özellikleri: