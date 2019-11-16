Realme XT, Yeni Güncellemeyle ‘Nightscape’ Moduna Kavuştu

Geride bıraktığımız aylarda 64 MP fotoğraf çekebilen telefonu Realme XT’yi tanıtan Çin merkezli şirket, yayınladığı son güncellemeyle kullanıcıların bir süredir beklediği özelliği nihayet getirdi. Güncelleme, Nightscape adı verilen ön kamera özelliğinin yanı sıra kasım ayı güvenlik yaması ve Ultra 64 MP modda çekilen fotoğrafların daha iyi optimizasyonunu da içeriyor.
Önceki güncellemeyle Realme, Realme XT modeline ultra geniş açılı video kaydını getirmiş ancak özelliğin bazı yazılımsal sorunlara sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Realme, yeni güncelleme ile bu sorunu çözdüğünü ve ultra geniş açılı video kaydının kalitesini optimize ettiğini söylüyor.
Realme XT kasım ayı güncelleme notları:
Çin merkezli şirketin ilk etapta Hindistan’da dağıtımını başlattığı bu güncelleme, ‘RMX1921EX_11.A.12’ sürüm numarasıyla birlikte geliyor ve yaklaşık 2.84 GB boyutunda. Yazılımı şu anda sınırlı sayıda telefona gönderen şirket, yazılımda hiçbir hata bulunmadığı takdirde birkaç gün içinde daha geniş bir kullanıma sunacak. İşte bu güncellemeyle birlikte gelen yenilikler ve düzeltmeler:
Güvenlik
- Android güvenlik yaması: Kasım 2019
Kamera
- Ön kameraya Nightscape özelliği eklendi.
- WhatsApp kullanırken optimize edilmiş fotoğraf netliği.
- Arka kamera için optimize edilmiş geniş açılı video kalitesi.
- Karanlık ortamlardaki gürültü azaltma optimize edildi.
- ULTRA 64 MP modunun netliğini optimize etti
- ULTRA 64 MP moduna geçerken uygulama kilitlenmesi düzeltildi.
Parmak izi
- Geliştirilmiş parmak izi tanıma.
Genel
- Sistemsel hata gidermeler uygulandı.
Realme XT teknik özellikleri:
- Ekran: 6,4 inç Super AMOLED FHD+ ekran
- İşlemci: Snapdragon 712 işlemci
- RAM: 4/6/8 GB RAM seçenekleri
- Depolama: 64/128 GB dahili depolama
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- Ön Kamera: 16 MP ön kamera
- Batarya: 4.000 mAh batarya, 20 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Type-C giriş portu, 4G VoLTE, çift kanallı Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS + GLONASS
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0.1
- Boyutlar: 158.7 x 75.2 x 8.6 mm
- Ağırlık: 183 g