Realme, Yeni Ürünlerinin Türkiye Lansmanını Gerçekleştirdi

Realme, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni ürünlerinin Türkiye lansmanlarını gerçekleştirdi. 6, 6 Pro ve 6i isimli akıllı telefonlarına ek olarak Buds Air modelini duyuran şirket, tüketicilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi olan Realme, şu sıralar yeni akıllı telefon serisi 6 ile gündemde. Bugün yeni bir etkinlik düzenleyen şirket, geçtiğimiz dönemlerde farklı ülkelerde gerçekleştirdiği lansmanların Türkiye ayağını gerçekleştirdi. Şirket böylelikle, yeni telefonlarını Türkiye pazarında da duyurmuş oldu.

Realme, YouTube üzerinden gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile Realme 6, Realme 6 Pro ve Realme 6i modellerinin Türkiye tanıtımını yaptı. Ancak sadece bu akıllı telefonların duyurusu ile yetinmeyen şirket, Buds Air olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklık modelini de Türkiye'deki hayranları ile paylaştı. Dilerseniz hemen, Realme'nin ülkemizdeki yeni ürünlerine yakından bakalım.

Realme 6

Realme 6, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük ve 90 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip. Bu ekranın üzerinde bulunan delik, tüketicilere 16 MP çözünürlük sunan ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Realme UI 1.0 isimli arayüze sahip olan telefon, Android 10 işletim sisteminin tüm özelliklerinin kullanılabilmesine imkan tanıyor.

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Helio G90T işlemciden güç alıyor. Ülkemizde 4 GB ya da 6 GB'lik RAM kapasitelerine sahip olan telefon, 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 30 watt hızlı şarj destekli bir bataryaya sahip olan Realme 6, tüketicilere 4.300 mAh kapasite sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak Realme'nin yeni telefonu, 64 MP ana kamerası olan 4'lü kamera kurulumuyla geliyor.

Realme 6 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD + LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90Hz ekran yenileme hızı)

Boyut: 162.1 x 74.8 x 8.9 mm

Ağırlık: 191g

Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 4GB / 6GB / 8GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: MediaTek Helio G90T

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C GPS/AGPS+GLONASS+Beidou

Realme 6 fiyatı

4 GB RAM ve 128 GB versiyon 2.999 TL (ön sipariş kapsamında 2.399 TL)

(ön sipariş kapsamında 2.399 TL) 6 GB RAM ve 128 GB versiyon 3.199 TL

Realme 6 Pro

Realme 6 Pro'ya yakından baktığımız zaman, bu kez 6.6 inç büyüklüğündeki FHD+ ekran görüyoruz. Yine 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, bu kez 16 MP ve 8 MP olmak üzere iki adet ön kamera ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca Realme 6 Pro, Snapdragon 720G işlemci ile çalışan ilk telefon olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Realme 6 Pro, 64 MP ana kameraya ek olarak 12 MP çözünürlük sunan 20x yakınlaştırma destekli telefoto kameraya, 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kameraya ve son olarak da bir makro kameraya sahip. Böylelikle tüketiciler, sektördeki amiral gemilerine kafa tutabilecek bir kamera performansı alabilecekler. En azından Realme'nin iddiası bu şekilde. Son olarak, Realme 6 Pro'da da tıpkı Realme 6'da olduğu gibi 4.300 mAh batarya bulunuyor.

Realme 6 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD + LCD ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 5, 90Hz ekran yenileme hızı)

Boyut: 163.9 x 75.8 x 9.4 mm

Ağırlık: 195g

Batarya: 4,300mAh (30W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP + 8MP

Arka Kamera: 64MP + 12MP + 8MP + 2MP

RAM: 6GB / 8GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Realme 6 Pro fiyatı

Yapılan açıklamalara göre Realme 6 Pro'nun fiyatı 3.899 TL olacak. Ancak ön sipariş kapsamında bu telefona sahip olmak isteyen tüketiciler, 3.199 TL ödeme yapmak durumunda olacaklar. Bu telefonu için bir de kampanya başlatan Realme, 6 Pro modeli ile yeni kablosuz kulaklığı Buds Air'ın birlikte satın alınması durumunda toplam 3.598 TL ödeme yapılacağını söyledi.

Realme 6i

Realme'nin gerçekleştirdiği Türkiye lansmanında duyurduğu son akıllı telefon 6i olarak isimlendiriliyor. MediaTek Helio G80 işlemciden güç alan telefon 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve 5.000 mAh bataryası ile göz dolduruyor. 16 MP ön kamerası olan telefonun arkasında ise 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik sensörü bulunuyor.

Realme 6i teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç LCD ekran (20: 9 en boy oranı, yüzde 89.8 ekran / kasa oranı, 270ppi)

Boyut: 164,4 x 75,4 x 9 mm

Ağırlık: 195g

Batarya: 5.000mAh (18W hızlı şarj desteği)

Ön Kamera: 16MP

Arka Kamera: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP

RAM: 3GB / 4GB

Depolama: 64GB / 128GB

İşlemci: MediaTek Helio G80

Bağlantı: USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11, b/g/n, A-GPS, 4G, Bluetooth 5.0

Realme 6i fiyatı

İki farklı renge sahip olan Realme 6i'nin fiyatı 2.399 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu telefonu da ön sipariş kapsamında satın almak isteyen tüketiciler 1.799 TL ödeme yapacaklar.

Realme Buds Air

Realme Buds Air, tüketiciler tarafından tam not alacak gibi görülüyor. Her iki kulaklığı da birbirinden bağımsız olarak çalışan Buds Air, oyun ve görüşmelerdeki gecikme süresini yüzde 51'e kadar düşürüyor. Dinamik bass sistemine sahip olan kulaklık kaliteli bir ses deneyimi ile birlikte 17 saate kadar kullanım imkanı sunuyor ve kablolu ya da kablosuz olarak şarj edilebiliyor.

Realme Buds Air fiyatı

Realme'nin yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air, 549 TL karşılığında satın alınabilecek.