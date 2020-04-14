LG, düzenlediği bir etkinlikte tuşlu ve kapaklı yapısıyla dikkat çeken yeni telefonu Folder 2'yi duyurdu. Giriş seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Folder 2, geçmişe özlem duyan tüketicilere hitap edecek gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Folder 2"yi duyurdu. Şirketin 2018 yılında duyurduğu "Folder" isimli telefonun halefi olarak karşımıza çıkan Folder 2, sizleri yıllar öncesinin kapaklı telefon tasarımlarına yeniden götürecek. Ayrıca tuşları da bulunan Folder 2, tuşlu telefonlardan vazgeçemeyen tüketiciler için güncel bir akıllı telefon olacak gibi görünüyor.

Folder 2'nin 2.8 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunuyor. Bu LCD ekran, tüketicilere 240 x 320 piksel çözünürlük sunuyor. Kapağında küçük bir ekranı daha olan Folder 2, bu küçük ekranda kısa mesajlar, gelen aramalar ve bildirimlerin takip edilmesini sağlıyor. Bu ekranın büyüklüğü ise 0.9 inç.

Karşınızda LG Folder 2

LG Folder 2, giriş seviyesi özelliklere sahip olan bir akıllı telefon. Snapdragon 210 işlemciden güç alan telefon, 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı sunuyor. Android işletim sistemiyle çalışan telefon, microSD desteğine de sahip. Tüm bunlara ek olarak LG Folder 2, 1.470 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor.

LG'nin yeni akıllı telefonunda sadece arka kamera bulunuyor. Bu arka kamera, tüketicilere 2 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca tüketiciler, bu telefonun arka kamerasının hemen yanında bulunan SOS tuşunu da kullanabiliyorlar. Bu tuş; kaydedilmiş bir telefon numarasını arayabiliyor ya da konum verilerini bir acil durum mesajı olarak gönderebiliyor.

LG Folder 2 özellikleri

Ekran: 2.8 inç LCD, 240 x 320 piksel

İşlemci: Snapdragon 210

RAM: 1 GB

Depolama: 8 GB (microSD desteği mevcut)

Ön Kamera: Yok

Arka Kamera: 2 MP

İşletim Sistemi: Android

Boyutlar (kapalı durumdayken): 107.9 mm x 55 mm x 18 mm

Ağırlık: 127 gram

LG Folder 2 fiyatı

LG tarafından yapılan açıklamalara göre Folder 2, 17 Nisan itibarıyla Güney Koreli teknoloji tutkunlarının hizmetine sunulacak. Tüketiciler, bu akıllı telefona sahip olmak istedikleri takdirde 160 dolar (yaklaşık 1.080 TL + vergiler) ödeme yapmak durumunda olacaklar. Ürünün Türkiye ve diğer ülke pazarlarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.