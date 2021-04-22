Realme 8 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Realme, son derece sıradan özellikler sunan, uygun fiyata 5G desteğine sahip akıllı telefonu Realme 8 5G'yi duyurdu. Akıllı telefon, özellikle kamera noktasında rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Görece yeni bir akıllı telefon markası olmasına rağmen popülerliğini olağanüstü bir hızla artıran Realme, orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Realme 8 5G'yi duyurdu. MediaTek'in orta segmentteki popüler işlemcilerinden Dimensity 700'den güç alan akıllı telefon, seviyesine göre fena sayılmayan özelliklere sahip.

2021 model çoğu akıllı telefon gibi delikli ekran tasarımı ile karşımıza çıkan Realme 8 5G, yüksek ekran/gövde oranı ile iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 6,5 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranında Full HD+ çözünürlük sunan akıllı telefon, 90 Hz yenileme hızı ile özellikle oyun oynamayı seven kullanıcılar için akıcı görüntüler sunabiliyor.

MediaTek'in 7nm fabrikasyon süreciyle üretilen Dimensity 700 5G işlemcisinden güç alan Realme 8 5G; 8 GB'a kadar RAM, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh büyüklüğünde yeterli sayılabilecek bir bataryaya sahip olan akıllı telefon, 18W ile sınırlı şarj hızıyla bazı rakiplerinin gerisinde kalıyor.

48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasını 2 MP makro ve 2 MP monokrom kamera ile destekleyen akıllı telefon, ultra geniş açı kameranın eksikliği ile bir miktar düşündürüyor. Ayrıca ekrandaki delikte bulunan selfie kamerasının da 16 MP çözünürlük sunduğunu belirtelim.

Realme 8 5G özellikleri

İşlemci : CPU: MediaTek Dimensity 700 5G GPU: ARM Mali-G57

: RAM : 4/8 GB

: 4/8 GB Depolama : 64/128 GB

: 64/128 GB Ekran : Boyut: 6,5 inç Çözünürlük: Full HD+ Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: IPS LCD

: Arka Kamera : Ana Kamera: 48, f/1,8 Makro Kamera: 2 MP, f/2,4 Monokrom Kamera: 2 MP, f/2,4

: Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : Kapasite: 5.000 mAh Şarj: 18W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: Realme UI

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Realme 8 5G fiyatı