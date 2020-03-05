Akıllı telefon üreticisi olarak geniş kitlelere hitap eden Realme, şimdi de akıllı bileklik üretmeye başladı. Realme’nin 0.96 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı bilekliği Realme Band, bugün duyuruldu.

Realme, bugün gerçekleştirdiği lansmanda Realme Band adlı ilk akıllı bilekliğini duyurdu. Realme’nin akıllı bilekliği ekran boyutu ve uygun fiyatı ile dikkat çekeceğe benziyor.

Realme Band’in 80 x 160 piksel çözünürlüğündeki renkli ekranı 0.96 inç büyüklüğünde. Tek bir seferde en fazla 64 karakter gösterebilen ekran, daha uzun bildirimleri ise aşağı doğru kayarak gösterebiliyor. Realme Band, rakiplerinin biraz gerisinde kalarak dokunmatik ekrana değil de dokunmatik bir tuşla kontrol ediliyor.

Realme Band’in ekranı, kordonuna doğru uzanan bir koruyucu cam ile korunuyor. Ekranın korunması için kullanılan malzeme, akıllı bilekliğin aşınmasını ve yıpranmasını engelliyor. Akıllı bileklik ayrıca IP68 sertifikasına sahip durumda. Kullanıcılar, 1.5 metreye kadar su geçirmeyen Realme Band’i çıkarmadan rahatlıkla duş alabilirler.

Realme, şarj konusunda da ilginç bir yönteme başvuruyor. Ayrı bir şarj kablosuna ihtiyaç duymayan Realme Band’in kordonunun altına gizlenmiş olan USB-A bağlantı noktası akıllı bilekliğin doğrudan şarj edilmesini sağlıyor.

Realme’nin ilk akıllı bilekliği olan Realme Band’in bataryası ise 90mAh kapasitesinde. Realme Band, bu batarya ile kalp ritmi takibi özelliği sürekli aktif olduğu koşullarda 10 gün boyunca kullanılabiliyor. Akıllı bilekliğin bataryası tamamen boşaldığında 1 saat 47 dakika içinde şarj olabiliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı bilekliği kalp ritmi takibinin yanında, uyku takibi yapıyor ve adım sayabiliyor. Realme Band, aynı zamanda uzun süre hareketsiz kalındığında hareketsizlik uyarısı da sunuyor.

Realme Band’in 9 ayrı spor modu bulunuyor. Kriket, yoga, yürüyüş, koşu, tırmanma, bisiklete binme, sabit bisikletle egzersiz ve yüzme spor modlarında elde edilen veriler, Realme Band’in akıllı telefon uygulamasından görülebiliyor.

Realme Band, akıllı telefonlara kurulacak LinkSmart uygulaması ile beraber çalışıyor. LinkSmart uygulaması ile Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, TikTok ve SMS bildirimleri yazılı olarak görülebiliyor.

Realme Band; siyah, zeytin yeşili ve sarı renklerde kullanıcılara sunulacak. Akıllı bilekliğin üç renkte olacak kordonları ise 16mm genişliğinde. Realme Band, bugün 20 dolar(yaklaşık 120 lira) fiyatla Hindistan’da satışa sunulacak. 9 Mart tarihinde ise bütün dünyada Realme Band’in satışı başlayacak.