Sudan Ucuz Fiyata 58 Saat Pil Ömrü ve ANC Sunan Kulaklık realme Buds Air8 Tanıtıldı

realme, uygun fiyatlı yeni kablosuz kulaklığı Buds Air8'i tanıttı. Cihaz, yüksek pil ömrü ve ANC gibi özelliklere sahip.

Artık OPPO bünyesinde faaliyet gösteren realme, bugün Neo8 ismini verdiği harika özellikleri uygun fiyata sunan telefonunu tanıtmıştı. Ancak şirketin duyurduğu tek ürün bu değildi. Öyle ki firma, yine inanılmaz uygun bir fiyata dikkat çeken özellikler sunan bir cihaz daha tanıttı. Bu, Buds Air8 isimli kulaklıktı.

Şirketin yeni kablosuz kulaklığı, ucuz olmasına rağmen aktif gürültü engelleme desteği ve yüksek pil ömrü gibi birçok özelliği kullanıcıya sunuyor. Gelin slikonlu tasarımla gelen cihazın detaylarına bakalım.

55 dB gürültü engelleme, 58 saat pil ömrü

Siyah, altın ve mor olmak üzere 3 renk seçeneğiyle sunulacak realme Buds Air8 modeli, 55 dB seviyesine çıkan aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. 5000 Hz’e kadar kapsama, düşük ve orta frekanslı gürültüyü daha etkili bir şekilde azaltma gibi özellikleri var. Ayrıca daha net sesli görüşmeler için ANC ve altı mikrofonlu arama gürültü azaltma özelliği de sunuyor.

Kulaklıklar, ses konusunda 11 mm + 6 mm çift sürücülü bir yapı kullanıyor ve ayrıntılı ve katmanlı sese odaklanan LHDC 5.0 kayıpsız kodeği ile Hi-Res Audio Wireless'ı destekliyor. Oyuncular 45 ms ultra düşük gecikme moduna sahip olurken, akıllı özellikler arasında yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri ve yapay zekâ destekli arama çevirisi var.

En dikkat çeken kısımlarından biri ise pili. Öyle ki cihaz, şarj kutusuyla birlikte ANC kapalıyken 58 saate kadar çıkan pil ömrü sunabiliyor. IP55 suya ve toza dayanıklılık derecesiyle geldiğini belirtelim. Fiyatı ise yalnıca 41 dolar.