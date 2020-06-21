Realme C11'in Bazı Detayları ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

Realme'nin orta segment C serisine yeni gelecek olan Realme C11'in teknik detayları ortaya çıktı. Helio G35 işlemcisinden güç alacak olan Realme C11, bu işlemciyle piyasaya sunulacak ilk telefon olma özelliğini taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde telefon için alınan birkaç yeni sertifikayla ortaya çıkan Realme C11'den yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İlk olarak sertifika sitelerinde Realme RMX2185 seri numarasıylı ortaya çıkan bu akıllı telefonun Realme'nin orta segment akıllı telefon serisi C ailesine yeni katılacak olan Realme C11 olduğu ortaya çıkmıştı. Realme tarafından resmi olarak da açıklamalarda bulunulan Realme C11'in, teknik detayları ve tanıtım posteri Realme Malezya ofisi tarafından paylaşıldı.

Yeni Realme C11'i tanıtmaya başlayan Realme'nin Malezya ofisine ayrıca şirket tarafından yeni akıllı telefonun bazı teknik detayları tanıtmaları için gönderildi. Gelin yeni Realme C11'in teknik özelliklerine ve tasarımına hep beraber yakından bir göz atalım.

Realme C11'in teknik ve tasarımsal özellikleri:

Posterde görülebildiği üzere Realme, C11 modeli ile birlikte yenilenen kare şeklinde bir kamera modülü kullanmayı tercih etmiş. Telefonun ön kısmında ise 'su damlası' şeklinde tek bir ön kamera çentiği yer alıyor ve ekranın boyutu 6.5 inç olarak belirtiliyor. Arka kaplaması plastik olan Realme C11'in Siyah ve 'İlkbahar Yeşili' (Mint Green) olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. RAM ve depolama seçenekleri ve kamera özellikleri henüz bilinmeyen Realme C11, MediaTek'in yeni geliştirdiği işlemci MediaTek Helio G35'den gücünü alıyor olacak.

MediaTek Helio G35 işlemcisinin kullanılacağı ilk akıllı telefon olacak olan Realme C11, ayrıca 5.000 mAh bataryaya ve 10 W'ık şarj desteğine sahip olacak. Android 10 ile birlikte gelecek olan Realme C11, Realme UI arayüzünü kullanacak. Realme C11'in şu an tam olarak tüm teknik detayları bilinmese de şirketin küçük çaplı olarak başlattığı tanıtımlar dolayısıyla yakın bir zamanda Realme C11 hakkında daha fazla detaya ulaşabileceğiz gibi duruyor.