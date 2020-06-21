Samsung Galaxy Fold 2 ile İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu Fold’un varisi Galaxy Fold 2 ile ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Fold 2, daha büyük ekrana ve daha ince çerçeveye sahip olacak.

Geçtiğimiz sene ilk katlanabilir akıllı telefonunu Galaxy Fold’u çıkaran Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Fold’un varisi Galaxy Fold 2 üzerinde çalışıyor. Ancak şirket, yeni nesil Fold için özel bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlamıyor.

İkinci nesil Galaxy Fold için özel bir etkinlik düzenlemeyecek olan şirket, ikisi bir arada bir etkinlik düzenleyecek. Samsung, 5 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan Unpacked etkinliğinde Galaxy Note20 serisiyle birlikte Fold 2’nin de tanıtımını gerçekleştirecek.

Daha büyük ekran, daha ince çerçeve

Artık haziran ayının da sonlarına geldiğimizi düşünecek olursak Unpacked etkinliğine iki aydan daha az bir süre kaldı. Tabii böyle dönemler, bu tür cihazlarla ilgili bilgilerin ortaya çıkmaya başladığı zaman dilimleri oluyor ki Galaxy Fold 2 de bu konuda bir istisna değil.

Akıllı telefon dünyasından oldukça önemli bilgiler ortaya çıkarmayı başaran Ice Universe, Samsung’un ikinci nesil Fold cihazıyla ilgili de yeni bir bilgi ortaya attı. Ice Universe’e göre, Samsung Galaxy Fold 2’nin iç ekranı 7,7 inç olacak, orijinal Fold’da ekran büyüklüğü 7,3 inçti. Cihazla ilgili ortaya çıkan bir diğer bilgi ise çerçevesinin kalınlığıyla ilgiliydi. Ice Universe’e göre Fold 2’nin çerçevesinin kalınlığı 3,8 mm olacak.

Galaxy Fold 2 ile ilgili daha önce ortaya atılan iddialar arasında ekrana gömülü selfie kamerası olacağı yer alıyordu. Ancak daha sonra selfie kamerası için çentikli tasarımın kullanılacağı inancı daha ağır bastı. Ice Universe de çentiğin çapının 4,8 mm olacağını paylaşarak telefonun çentikli tasarıma sahip olacağı yönündeki düşünceleri güçlendirdi.