Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yurt dışında 5 Mart’ta piyasaya sunduğu uygun fiyatlı telefonu C21’i nihayet ülkemizde de satışa sundu. Türkiye’de üretilen ve özellikleri orta sınıf için gayet yeterli görünen telefonun Türkiye fiyatı, 1750 TL olarak belirlendi.

Birçok ülkede 5 Mart’ta çıkış yapan Realme C21, sonunda Türkiye’de de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Türkiye’de üretilen model, gayet cazip özellikleri ve uygun fiyatıyla bugün, raflardaki yerini aldı.

Son zamanların en hızlı gelişen akıllı telefon üreticilerinden olan Çin merkezli şirket Realme, yeni C21 modeli için düşük bütçeli alıcıları sevindirecek bir fiyat belirledi. İşte makul fiyatı ve özellikleriyle Realme C21’e dair tüm detaylar:

Android 10 ve Realme UI desteğiyle geliyor

Yeni Realme C21, 6,5 inç’lik, 720 x 1600 çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranıyla 60 Hz değerinde yenileme hızı sunuyor. 3 GB’lık mütevazı RAM miktarına sahip C21, 32 GB ve 64 GB dahili hafıza seçenekleriyle satışa sunuluyor. Geniş açılı ön kamerası 5 MP çözünürlüğünde olan cihazın arka kamera kurulumu, 13 MP’lik geniş açılı bir ana kamera ve 2 adet 2 MP’lik sensör bulunduruyor. Bu sensörlerden biri makro kamera, diğeri ise derinlik sensörü görevi görüyor. Android 10 ve Realme UI desteği bulunan C21, tüm bu özellikleri kullanırken MediaTek Helio G35 işlemciden emir alıyor. Cihazın bataryası ise 5000 mAh gücüyle ortalama bir telefon için gayet yeterli görünüyor.

Dünyada 5 Mart tarihinde satışa sunulan, alt segment denebilecek fiyata sahip olup orta segment gibi davranan Realme C21, 120 dolar fiyatla satışa çıkmıştı. Bugün ülkemizde de raflara sürülen cihazın Türkiye fiyatı, 1750 TL olarak belirlendi. Cihazın tüm özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Realme C21 özellikleri: