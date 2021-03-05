Realme C21 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, C21 olarak isimlendirdiği giriş seviye akıllı telefonunu duyurdu. Fiyatıyla kabul edilebilir olsa da teknik özellikleri açısından hayal kırıklığı olan cihaz, düşük bütçeli tüketiciler tarafından tercih edilebilir gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, Malezya'da düzenlediği bir etkinlikte giriş seviye yeni telefonu "C21"i duyurdu. Fiyatıyla iç ısıtan, teknik özellikleriyle ise tam bir hayal kırıklığı olan cihaz, bütçesi ciddi anlamda düşük olan tüketiciler için tercih edilebilir gibi görünüyor.

Realme C21'in 6,5 inç büyüklüğünde LCD ekranı bulunuyor. HD+ çözünürlük sunan ekranın ekran gövde oranı ise yüzde 89,5 olarak karşımıza çıkıyor. TUV Rheinland sertifikasına sahip olan ekran, sahip olduğu çentikte ise 5 MP çözünürlük sunan ön kamerayı taşıyor. Parmak izi okuyucu sensör ise telefonun arka kasasına monte edilmiş şekilde tasarlanmış.

Realme C21'in tasarımı şöyle

Realme C21, MediaTek Helio G35 işlemciden güç alıyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile kombine edilen cihaz, Android 10 ile çalışan Realme UI'ye sahip. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise standart 10 watt şarj imkanı sunuyor. Bu arada, Realme C21'in 3,5 mm'lik kulaklık girişi de bulunuyor.

Telefonun arka kısmında, kare şeklindeki bir alana yerleştirilmiş olan ikili kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera ve 2 MP de özelliği açıklanmayan bir kamera daha yer alıyor.

Realme C21 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel), LCD

6,5 inç büyüklüğünde HD+ (720 x 1600 piksel), LCD İşlemci: MediaTek Helio G65

MediaTek Helio G65 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Malezya pazarındaki yerini bugün itibarıyla alan Realme C21, mavi ya da siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle satın alınabilecek. Telefonun fiyatı ise 120 dolar olarak açıklandı.