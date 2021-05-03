Huawei, hem şık hem de sağlam bir tasarıma sahip olan yeni akıllı saati Watch Fit Elegant'ı Türkiye'de satışa sundu. Akıllı saat, sunduğu özelliklerle tüketicilerin beklentilerini karşılamayı başarırken tasarımıyla klasik saatlerin şıklığını aratmıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, yaklaşık bir ay önce gerçekleştirdiği lansman ile yeni akıllı saat modeli olan Watch Fit Elegant'ı tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Özellikle akıllı saat benzeri tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran akıllı saat, bugün itibarıyla Türkiye'de de satışa sunuldu.

Tek şarj ilk 12 gün kullanım ömrüne sahip olan şık akıllı saat, 96 spor aktivitesi için destek sunmasının yanı sıra 7/24 kalp atış hızı ve SpO2 takibi yapabiliyor. 1,64 inçlik büyük satılabilecek bir ekran ile gelen Huawei Watch Fit Elegant, AMOLED ekran paneli ve çelik ekran çerçeveleri ile hem sağlam hem de şık bir görünüm sunmuş oluyor.

Huawei Watch Fit Elegant, tasarımı ve özelliklerine göre uygun sayılabilecek bir fiyata sahip

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Watch Fit Elegant'ın yalnızca gövdesi değil, kayışları da özel bir malzemeden üretilmiş durumda. Bu sayede Huawei Watch Fit Elegant, standart silikon kayışlara kıyasla yağ, nem ve sıcaklık gibi etkenlere daha yüksek bir dayanıklılık sınırı koyuyor.

Hakkındaki tüm detaylara buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Huawei Watch Fit Elegant, Türkiye'de 999 TL fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşacak. Huawei Online Mağaza üzerinden siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan akıllı saati şimdi alanlar, lansmana özel olarak Huawei Kablosuz Tripod Selfie Çubuğu'na yalnızca 1 TL'ye sahip olabiliyorlar.