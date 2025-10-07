realme GT 8 Pro Hakkında Bomba İddia: Kamera Adasını Değiştirilebilecek

realme'nin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu GT 8 Pro, değiştirilebilir kamera adacıklarına sahip olacak gibi görünüyor. Sızdırılan görüntülerde 3 farklı tasarımdan bahsediliyor. İşte detaylar

Çinli teknoloji şirketi realme'nin bir süredir üzerinde çalıştığı amiral gemisi telefonu GT 8 Pro ile ilgili çok ilginç bir gelişme yaşandı. Bir sızıntı kaynağı, bu akıllı telefonun modüler kamera adacığına sahip olacağını ileri sürdü. Gelin bu iddianın detaylarına yakından bakalım.

Modüler tasarımlar, akıllı telefonlarda pek gördüğümüz bir şey değil. Google, Samsung ve Apple gibi öncü firmalar, belirli trendleri uzun süre piyasada tutuyorlar. realme ise bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Zira paylaşılan görüntüler, firmanın GT 8 Pro'yu birden çok kamera modülü ile satışa sunabileceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcı, telefonun arkasındaki adacığı birkaç farklı tasarıma dönüştürebilecek.

İşte realme GT 8 Pro'nun farklı tasarımlara sahip görüntüleri:

Yukarıdaki görüntüye dikkatle bakarsanız kamera adasının kenarlarında küçük çentikler olduğunu fark edeceksiniz. İşte realme GT 8 Pro'nun kamera adacığı, bu çentiklerden çıkarılacak ve başka bir modelle değiştirilebilecek.

Başka bir görüntüde ise kare şeklindeki kamera adacığı yer alıyor. Bir önceki görselde yer alan çentik bölgesi, bunda da kendini gösteriyor. Ayrıca başka bir görselde bu çentikleri içine alan üçüncü bir kamera adacığı yer alıyor.

Tüm bunların bir iddiadan ibaret olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor. realme'nin gerçekten böyle bir tasarıma geçiş yapıp yapmayacağı, alternatif kamera adacıklarının kutu içinden çıkıp çıkmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak realme'nin tüketicileri etkileyecek bir çalışma içerisinde olduğu aşikâr.

Peki sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Değiştirilebilir kamera adacıkları sizin için önemli mi?