Kamera Adasını İstediğiniz Gibi Değiştirebileceğiniz Telefon realme GT8 Pro Duyuruldu

realme, yeni amiral gemisi telefonu GT8 Pro'yu resmen duyurdu. Kullanıcıların kamera adacığını diledikleri gibi değiştirebilecekleri telefon, yüksek performansı ve makul fiyatı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte realme GT8 Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi realme, bir süredir gündemde olan yeni akıllı telefonu GT8 Pro'yu resmen duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan akıllı telefonun en dikkat çeken yanı, kamera adasının değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış olması. Gelin hep birlikte realme GT8 Pro'ya yakından bakalım.

realme'nin yeni akıllı telefonunda 6.79 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan 144 Hz'lik AMOLED ekran bulunuyor. 4.000 nit yerel tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, 32 MP çözünürlük sunan selfie kamera ile ultrasonik parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda realme GT8 Pro:

Başlıksız-1

realme GT8 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Grafik performansını iyileştiren R1 isimli bir çipe ev sahipliği yapan telefonda 120W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. realme GT8 Pro'nun işletim sistemi ise Andorid 16 tabanlı realme UI 7 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma ve 12x'e kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabilen 200 MP periskop kamera ile 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Başlıksız-1

Şimdi gelelim haberimizin başında bahsettiğimiz kamera adacığının değiştirilmesi durumuna. Kişiselleştirmeye imkân tanıyan şirket, kamera adacığını çıkarılabilir şekilde tasarladı. Kullanıcılar, bu adacığı yuvarlak, kare, dikdörtgen şekilde kullanabilecekler. Dileyen tüketiciler, 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alıp sadece 2 vida sıkarak tamamen özgün tasarımlarını oluşturabilecekler.

realme GT8 Pro teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.79 inç, QHD+ (3.136 x 1.440 piksel), 144 Hz, 4.000 nit, AMOLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition
RAM 12-16 GB (LPDDR5X)
Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.1)
Ön Kamera 32 MP (f/2.4)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 50 MP (f/2.0) + 200 MP (f/2.6)
İşletim Sistemi realme UI 7 (Android 16)
Batarya 7.000 mAh (120W)

realme GT8 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 560 dolar
16 GB + 256 GB 605 dolar
12 GB + 512 GB 630 dolar
16 GB + 512 GB 660 dolar
16 GB + 1 TB 730 dolar
Akıllı Telefon Android

