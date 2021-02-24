Realme, bütçe dostu akıllı telefon arayanlara uygun alternatifler olarak karşımıza çıkan Narzo 30A ve Narzo 30 Pro 5G'yi duyurdu. Her iki telefon da fiyatına göre fena sayılmayacak özelliklere sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Narzo serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Realme Narzo 30A ve Narzo 30 Pro 5G’yi duyurdu. Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan Narzo 30A, damla çentikli bir tasarım ile karşımıza çıkarken; orta segmentin iddialı modellerinden olması muhtemel Narzo 30 Pro 5G, delikli ekran tasarımına sahip.

Her ikisi de 6,5 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan akıllı telefonlardan Narzo 30A, HD+ çözünürlük; Narzo 30 Pro 5G ise Full HD+ çözünürlük sunuyor. Cihazların her ikisi de MediaTek işlemciden güç alıyor olsa da Dimensity 800U işlemciye sahip olan Narzo 30 Pro 5G, Helio G85 işlemciden güç alan Narzo 30A’dan daha yüksek performans vadediyor.

Realme Narzo 30A özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 3 GB/4 GB

Depolama: 32 GB/64 GB

Ekran: 6,5 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + Monokrom kamera

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Realme Narzo 30 Pro 5G özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 6 GB/8 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,5 inç, Full HD+, 120 Hz

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.000 mAh, 30W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Realme, Narzo 30A için oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketi açıklarken; Narzo 30 Pro 5G için orta seviye bir fiyat açıklamış durumda. Realme Narzo 30A, 3 GB RAM’li versiyonu için 124 dolar, 4 GB RAM’li versiyonu için 138 dolar fiyat etiketine sahip. Realme Narzo 30 Pro 5G ise 6 GB RAM’li versiyonu için 234 dolar, 8 GB RAM’li versiyonu için 276 dolar fiyat etiketine sahip.