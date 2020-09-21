Realme, Narzo Serisi Telefonlarına 3 Üye Ekledi

Realme, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte Narzo serisine ait 3 akıllı telefon duyurdu. Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olarak isimlendirilen telefonlar, her bütçeye uygun şekilde tasarlanmış. Serideki en güçlü model olan Narzo 20 Pro'ysa pek çok tüketicinin ilgisini çekecek özelliklere sahip.

Son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden Realme, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonlarını duyurdu. 3 farklı akıllı telefonla karşımıza çıkan şirket, her bütçeye uygun cihazlar tasarlamış gibi görünüyor. Realme'nin yeni akıllı telefonları; Narzo 20, Narzo 20 Pro ve Narzo 20A olarak isimlendiriliyor.

Realme'nin yeni akıllı telefonları, Narzo serisine ait olsalar da hepsi birbiririnden farklı özelliklere sahip. Bu bağlamda şirket, düşük bütçeli tüketicilerin yanı sıra üstün özelliklere ihtiyaç duyan tüketicileri de önemsemiş durumda. Dilerseniz hemen, Realme'nin yeni akıllı telefonlarına tek tek bakalım.

Karşınızda Realme Narzo 20A

Realme Narzo 20A, şirketin bugün duyurduğu telefonlar arasında en ucuz olanı. Ayrıca bu akıllı telefon, teknik özellikleri açısından da en düşük cihaz. Snapdragon 665 işlemciden güç alan telefon, 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 6,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. 8 MP ön kamerası olan telefonun arkasında 12 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de monokrom (siyah beyaz) kamera bulunuyor.

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre Narzo 20A, 3 GB RAM 32 GB depolama alanı ya da 4 GB RAM 64 GB depolama alanına sahip olan iki versiyonda satın alınabilecek. Yetkililerin açıklamalarına göre telefon, 30 Eylül itibarıyla satın alınabilecek.

Narzo 20A teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, HD+ çözünürlük

6,5 inç, HD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 3 GB ya da 4 GB

3 GB ya da 4 GB Depolama: 32 GB ya da 64 GB (microSD desteği mevcut)

32 GB ya da 64 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 12 MP + 2 MP + 2 MP

12 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5,000 mAh

Narzo 20A fiyatı

Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu akıllı telefonun fiyatları şu şekilde olacak;

3 GB RAM, 32 GB depolama alanına sahip olan versiyon 115 dolar (yaklaşık 900 TL + vergiler)

+ vergiler) 4 GB RAM, 64 GB depolama alanına sahip olan versiyon 130 dolar (yaklaşık 1,000 TL + vergiler)

Realme Narzo 20 ise şu tasarıma sahip

Realme'nin bugün duyurduğu ikinci telefon olan Narzo 20, Narzo 20A'dan hem daha şık hem de daha performanslı. MediaTek Helio G85 işlemciden güç alan telefon, 4 GB RAM'e destek veren 128 GB'ye kadar depolama alanı seçeneğine sahip. 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan ekrana sahip telefon, 8 MP çözünürlüğünde ön kamerayla birlikte geliyor. Ayrıca bu akıllı telefon, 18 watt hızlı şarj destekli 6,000 mAh kapasiteli bataryaya sahip.

Narzo 20'nin arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameraların detaylarına baktığımızda 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameranın varlığını görüyoruz. Kullanıcılar, bu kamera kurulumuyla 1080p çözünürlükte 30 fps video kayıtları yapabiliyorlar.

Realme Narzo 20 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük

6,5 inç, FHD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 4 GB (LPDDR4x)

4 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (microSD desteği mevcut)

64 GB ya da 128 GB (microSD desteği mevcut) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP + 2 MP

48 MP (f/1.8) + 8 MP + 2 MP Batarya: 6,000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Realme Narzo 20 fiyatı

Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Narzo 20 varyantlarının fiyatları şu şekilde olacak;

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan versiyon 145 dolar (yaklaşık 1,100 TL + vergiler)

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon 155 dolar (yaklaşık 1,200 TL + vergiler)

Serinin en güçlü telefonu Narzo 20 Pro

Realme'nin duyurduğu telefonlar arasında hem en güçlü hem de en pahalı olan model Narzo 20 Pro. Bu telefon da tıpkı serideki diğer modeller gibi 6,5 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, kullanıcılara 90 Hz tazeleme oranı vadediyor. Yüzde 90.5 oranında ekran gövde oranına sahip olan telefonun ekranındaki delik, 16 MP'lik Sony IMX471 ön kamerayı sunuyor.

Telefonun arka kısmında yer alan dörtlü kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan Samsung GM1 sensörü içeriyor. 8 MP ultra geniş açılı bir kameraya sahip olan telefonun 2 MP makro kamerası ve 2 MP de siyah beyaz portre kamerası bulunuyor. Ayrıca MediaTek Helio G95 işlemciden güç alan telefon, 8 GB'ye kadar RAM, 128 GB'ye kadar da depola alanı kombinasyonuyla geliyor.

Realme Narzo 20 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı

6,5 inç, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Helio G95

MediaTek Helio G95 RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)

64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP Sony IMX471

16 MP Sony IMX471 Arka Kamera: 48 MP Samsung GM1 + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP Samsung GM1 + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4,500 mAh (65W SuperDart hızlı şarj desteği - 38 dakikada tam dolum)

Realme Narzo 20 Pro fiyatı

Realme yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre bu modelin fiyatı şöyle olacak: