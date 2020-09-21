LG, orta segment yeni telefonu K42'yi duyurdu. Zorlu koşullara uygun olarak geliştirilmiş telefon, araka kasasındaki desenli yapıyla dikkat çekiyor. Telefonun fiyat ve çıkış tarihi ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu K42'yi duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan LG K42, kendinden desenli arka paneliyle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ayrıca bu akıllı telefon, sahip olduğu MIL-STD-810G sertifikasıyla zorlu koşullara dayanabilecek şekilde tasarlanmış durumda.

LG K42, 6,6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekranın deliğine yerleştirilmiş olan ön kamera, kullanıcılara 8 MP çözünürlük sunuyor. LG, yeni telefonun ekranında nasıl bir koruma sunulduğunu şu an için açıklamadı. Peki bu akıllı telefon nasıl görünüyor?

Karşınızda LG K42

LG K42, MediaTek'in Helio P22 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 3 GB RAM 64 GB de depolama alanı kombinasyonuyla birleştirilmiş. MicroSD desteğine sahip olan telefon, ihtiyaç duyulduğu durumlarda depolama alanının artırılmasını sağlıyor. Ayrıca LG'nin yeni akıllı telefonu, Android 10 tabanlı LG UX arayüzüyle birlikte geliyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman 4'lü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Telefonun yan tarafındaysa Google Asistan'a erişim sağlayan bir buton ve parmak izi okuyucu sensörün varlığı dikkatlerden kaçmıyor.

LG K42 teknik özellikleri

Ekran: 6,6 inç, HD+ çözünürlük

6,6 inç, HD+ çözünürlük İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4,000 mAh

4,000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı LG UX

Android 10 tabanlı LG UX Bağlantı: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi

Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişi Boyutlar: 165 mm x 76.7 mm x 8.4 mm

165 mm x 76.7 mm x 8.4 mm Ağırlık: 182 gram

LG tarafından yapılan açıklamalarda, telefonun fiyatına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ayrıca bu akıllı telefonun hangi ülke pazarlarında satışa sunulacağı da şu an için belirsizliğini koruyor.