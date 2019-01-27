Realme'nin Yeni Modeli Aslında C1'in Başka Bir Türü Olacak

Çok kısa süre içerisinde Hindistan'ın en sevilen markalarından biri olan Oppo, Realme adlı seriye eğlence odaklı yeni bir cihaz dahil etmek istiyor.

Oppo'nun ürettiği Realme, çok kısa bir süre içerisinde Hindistan'ın en sevilen akıllı telefonlarından biri oldu. Şirket, son dönemde Flipkart adındaki özel perakende satış ortağı ile çalışıyor. Öyle ki Flipkart, bir süre önce Realme'nin yeni akıllı telefonu için bir hashtag başlattı. #EntertainmentKaBoss adlı hashtag telefonunun eğlence odaklı bir cihaz olacağını açıklıyor.

Yayınlanan fragmanda daha büyük batarya, daha büyük ekran ve daha fazla depolama sloganı vurgulandı ancak cihazın adıyla ilgili bir gelişme henüz söz konusu değil. Birçok kaynak yeni cihazın adının Realme A1 olacağını söylerken başka bir Hintli kaynak ise Realme'nin bu yeni eğlence odaklı akıllı telefonunun C1 modelinin yeni bir çeşidi olacağını söylüyor. Bu iddia şu ana kadar ki en güçlü iddia sayılabilir.

Realme C1, ortalama özelliklere sahip bir cihaz olarak geçen yıl piyasaya sürülmüştü. 6.2 inç IPS LCD ve 19:9 çentikli bir ekrana sahip ile donatılmasına rağmen oldukça düşük fiyatlı ve erişilebilir bir telefon oldu. 2GB RAM ile çalışan C1, 16GB dahili depolamaya sahip ve Snapdragon 450'den güç alıyor.

Bu yeni eğlence odaklı akıllı telefonun çok yakında piyasaya sürüleceği düşünülüyor.