Realme, uzun zamandır beklenen akıllı saati Realme Watch'u sonunda resmi olarak tanıttı. Realme Watch, akıllı bileklik ile üst düzey bir akıllı saat arasında özellikler sunuyor.

Realme, giyilebilir teknoloji sektörüne ilk adımını bu yılın başlarında Realme Band ile attı. Şirket, bugün yeni kablosuz kulaklıkları ve oyun odaklı akıllı telefonu ile birlikte yeni akıllı saati Realme Watch'u da tanıttı. Şirketin ilk akıllı saati renkli ekran, çeşitli spor modları, müzik kontrolü ve çok daha fazlasını sunuyor.

Realme Watch, ilk bakışta sıradan bir akıllı saat gibi görünüyor olabilir, ancak fiyatına göre beklenilenden daha fazla özellik sunduğu söylenebilir. Realme Watch, metalik kaplamaya sahip bir polikarbonat gövdeyle karşımıza çıkıyor. Sağ tarafında tek bir düğme yer alan saat, silikon kayışlara sahip. Yakında daha modern kayış seçenekleri de gelecek.

Realme Watch kullanıcılara neler sunuyor?

Realme Watch'ın 320x320 çözünürlük ve 380 nit parlaklık sunan 1.4 inç TFT LCD ekranı, Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Ekranın hemen altında bir Realme logosu var, ancak koyu renkli olması nedeniyle zar zor fark ediliyor. Ne yazık ki çerçeveler oldukça geniş ve ekranın potansiyelini gölgeliyor.

Realme Watch, koşu, yürüyüş, aerobik, güç antrenmanı, futbol, basketbol, masa tenisi, badminton, kondisyon bisikleti, yoga ve kriket gibi aktiviteleri içeren toplam 14 spor modunu destekliyor. Telefonda dahili GPS yok ve bu nedenle aktivite takibi büyük ölçüde telefonla gerçekleşiyor.

Realme Watch, akıllı bileklikten daha fazlasını uygun fiyatla sunuyor

Goodix'in PPG sensörünü kullanan saat, kalp atış hızınızı izlemenizi sağlıyor ve uyarılar gönderebiliyor. Realme Watch, kalp atış hızınızın yanı sıra kandaki oksijen doygunluk seviyelerini izlemenizi ve uyku takibi yapabilmenizi de sağlıyor. Tüm bu veriler telefonunuza Bluetooth 5.0 bağlantısıyla gönderiliyor. Ayrıca akıllı saat, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Akıllı saat 160 mAh pil içeriyor ve kalp atış hızı izlemesi açıkken 7 güne kadar pil ömrü vadediyor. Güç tasarrufu modunu etkinleştirirseniz bu süre 20 güne kadar uzayabiliyor. Realme Watch, Google'ın Wear OS işletim sistemi yerine şirketin kendi yazılımıyla destekleniyor. Uygulama bildirimlerini almanıza, çağrıları susturmanıza veya reddetmenize, müziği kontrol edebilmenize olanak sağlıyor.

Realme Watch, 50 dolar gibi uygun bir fiyatla önümüzdeki ayın başlarında Hindistan'da satışa sunulacak. Realme'nin akıllı saatini ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de satışa sunması bekleniyor.